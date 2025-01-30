В шотландских горах пропала гражданка Литвы: полиция обратилась за помощью к обществу

Местная полиция обратилась за помощью к обществу. Семья последний раз с ней связывалась 27 января.

В СМИ сообщается, что женщина - опытная туристка, 20 января ее последний раз видели на дороге Кинлохберви– Риконич.

Предполагается, что 27 января она дошла до Кинлочу. В последний раз, когда ее видели, на ней была ярко-оранжевая куртка и тяжелый туристический рюкзак. У нее была палатка, женщина ночевала в доступных для туристов домиках.

Представитель шотландской полиции Росс МакКартни сказал: „Раса регулярно уходит в походы, однако обычно она часто контактировала с близкими и друзьями.