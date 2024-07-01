В Шнипишкес водители находят машины с битыми стеклами: виновник удивляет

„Третий случай за неделю, когда в Шнипишкес/Жирмунай сообщают о разбитых стеклах машин. Наша машина пострадала на прошлой неделе“, – пишет одна жительница.
Люди в социальных сетях рассказывают, что вороны бьют стекла не специально, они сверху бросают камни на автомобили.
„У нас во дворе, на ул. Калварию, 142 были разбиты стекла в двух машинах. За неделю до этого пострадала наша машина. Оба раза я видела виновников. Это вороны. Они берут камень, взлетают с ним и сбрасывают на стекло. Стекло нашей машины разбилось после первого броска, в соседскую машину целились трижды, пока разбили“, – сказала одна из жительниц.
Еще одна женщина рассказала, что ворона сбросила ей камень на голову, когда она выгуливала собаку. Удар был очень сильным, закружилась голова.
Один из пользователей сети писал, что, возможно, на дереве есть гнездо и вороны так защищают его, поэтому он старается не оставлять машину под деревьями.