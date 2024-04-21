В Шнипишкес появится еще один бизнес-центр: вырубят 43 дерева

 
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Naujas verslo centras Šnipiškėse
Naujas verslo centras Šnipiškėse
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Новое офисное здание построят в вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, на пересечении улиц Гяляжино Вилко и Львово, сообщает портал madeinvilnius. Застройщик ЗАО Inrega приглашает жителей ознакомиться с решениями по вырубке деревьев и какой будет компенсация.

Встреча состоится 30 апреля (вторник), в 17.00 час в Вильнюсском городском самоуправлении (пр. Конституции, 3, Вильнюс) в холле 20 этажа. Предложения также могут быть поданы и устно до окончания публичного собрания по электронной почте vaidas@1mp.lt.

Вместо бывшей хозяйственно-производственной территории на улице Львово 68А и 64 спроектировано семиэтажное административное здание с подземной автостоянкой. В здании площадью 27 тыс. кв.м предусмотрены помещения для торговли, общественного питания, административные помещения, конференц-зал.

Рядом со зданием будут приведены в порядок прилегающие территории, проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Эта территория станет открытым общественным пространством. Проект подготовлен бюро литовских архитекторов Arches победившем в конкурсе проекта White River.

При подготовке решений проекта строительства была проведена арбористская оценка деревьев, а Литовский арбористический центр подготовил консультативное заключение. На территории растет 45 деревьев: 27 из них инвазивные, 4 растут рядом с магистральными линиями электропередачи. На территории бывшей производственной площади спонтанно выросло множество деревьев. Состояние деревьев удовлетворительное, но зеленая зона закрыта для посещения.

В связи с запланированным строительством планируется вырубить 43 дерева, из них 17 подлежат охране. Вместо этого 143 саженца будут высажены в качестве компенсации на общих зеленых насаждениях, прилегающих к запланированному участку.

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