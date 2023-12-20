В школу вызывали полицию, стражи порядка увезли нетрезвого подростка

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене сказала Delfi, что 19 декабря, в 11 ч. в полицию сообщили о нетрезвом школьнике. На месте выяснилось, что в школу пришли трое нетрезвых подростков 2007 г.р. Двоих из них (0,26 и 0,81 промилле) передали родителям, а третий (1,61 промилле) был доставлен в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Поскольку речь идет о несовершеннолетних, название школы не указано.
Глава гимназии подтвердила, что в школу пришли трое пьяных 10-классников. По ее словам, в 10.30 ч., на перемене, к социальному педагогу пришли ученики младших классов и сказали, что один 10-классник кричит и нетвердо держится на ногах. Социальный педагог привела подростка в свой кабинет и почувствовала запах алкоголя. Сам подросток отрицал факт употребления алкоголя. Был вызван классный руководитель и директор школы.
"Мы позвонили родителям, но у отца не было возможности приехать в школу. Мы думали, что делать, ведь в таком случае нужен представитель ребенка. Тут ученик стал вести себя неадекватно, стал пихаться, пинаться, тогда мы сказали, что вызовем полицию. Он сказал, что у нас нет доказательств того, что он пил. Я сказала, что если он трезвый - я извинюсь перед ним", – рассказала директор.
Пока ехала полиция и врачи подросток закрылся в туалете, его оттуда вывели полицейские. Ученик сопротивлялся, поэтому его пришлось силой посадить в полицейский автомобиль.
"Все закончилось на длинной перемене, картина была нелицеприятная. Но полицейским ведь не скажешь, подождите, пока начнется урок", – рассказала директор.
Выяснилось, что вместе с подростком пили и двое других учеников. Они пришли на урок, вели себя странно, но учитель думала, что ребята плохо спали.
Только один из троих попавшихся учеников раньше доставлял хлопоты, но речь не идет о чем-то серьезном.
"Никогда не было никаких грубостей, он написал какие-то глупости в социальных сетях, – сказала директор. – Подростковый бунт".
Двое других вообще никогда ни в чем плохом не были замечены, поэтому учителя были очень удивлены.
"Он ни разу никаких объяснений не писал, он спокойный, тихий", – сказала директор о подростке, которого увезла полиция.
Юношу увезли в больницу, а двоих других передали родителям.
В четверг в школе состоится заседание комиссии по благосостоянию детей. Директор не считает, что есть повод для исключения ученика из гимназии.
"Это очень плохо, но мы не можем сразу сделать из них преступников, – сказала директор. – Я сама не одобрила бы исключение, дети никуда не денутся. Выбросишь их из школы в 10 классе, они выпадут из системы, будут бродяжничать, мы потеряем молодых людей".
В среду все трое уже пришли в школу.