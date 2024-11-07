В школах нацменьшинств Литвы увеличат количество уроков на литовском языке

„Реализованные предложения помогут школьным сообществам национальных общин активнее интегрироваться в общество, создадут более благоприятные условия для еще более прочного изучения государственного языка. А это открывает больше возможностей для учебы и трудовой карьеры“, - цитируется в сообщении министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене.
В поправках к закону предлагается уделять больше часов обучению на литовском языке в программах дошкольного и дошкольного образования. Ожидается, что с 1 сентября следующего года на обучение на литовском языке будет выделено на 1 час в неделю больше – 6 часов, с 2026 года это количество планируется увеличить до 7 часов, а в 2028 году – до 8 часов в неделю.
Целью также является увеличение количества уроков литовского языка и литературы в начальных классах. По данным министерства, в настоящее время у первоклассников школ национальных меньшинств 4 урока по этому предмету в неделю, а у детей старшего возраста – 5 уроков в неделю.
„Важно, чтобы количество уроков литовского языка не увеличивалось за счет родного языка – не уменьшались часы, отводимые на родной язык“, - подчеркивает министр.
В поправках также предлагается со следующего учебного года на литовском языке преподавать социальные, естественнонаучные, технологические и математические дисциплины.
„Закон также предусматривает, что в Литве не могут осуществляться образовательные программы иностранных государств, представляющих угрозу национальной безопасности“, - сообщает МОНС.
По словам министерства, разработка поправок в Закон об образовании была вызвана выявлением неравномерности успеваемости учащихся. Примечательно, что достижения в литовском языке у школьников национальных меньшинств ниже, чем у школьников, обучающихся на литовском языке.
Результаты государственных экзаменов 2024 года показали, что более пятой части учащихся школ национальных меньшинств не сдали государственный экзамен по литовскому языку и литературе, а результаты по другим предметам были ниже, чем у учащихся на литовском языке.
Ожидается, что ранее упомянутые поправки в Закон об образовании, направленные на улучшение ситуации с успеваемостью учащихся в стране, вступят в силу не ранее сентября следующего года. Проект поправок к закону в настоящее время опубликован для окончательного согласования, после чего он будет представлен правительству и Сейму.