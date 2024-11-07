В школах нацменьшинств Литвы увеличат количество уроков на литовском языке

„Реализованные предложения помогут школьным сообществам национальных общин активнее интегрироваться в общество, создадут более благоприятные условия для еще более прочного изучения государственного языка. А это открывает больше возможностей для учебы и трудовой карьеры“, - цитируется в сообщении министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене.

В поправках к закону предлагается уделять больше часов обучению на литовском языке в программах дошкольного и дошкольного образования. Ожидается, что с 1 сентября следующего года на обучение на литовском языке будет выделено на 1 час в неделю больше – 6 часов, с 2026 года это количество планируется увеличить до 7 часов, а в 2028 году – до 8 часов в неделю.