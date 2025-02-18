В школах Литвы учащаются случаи кибербуллинга

По сообщению службы, в прошлом году на горячую линию службы www.švarusinternetas.lt поступило 2177 сообщений о случаях обнаружения в Интернете информации, предположительно запрещенной к распространению или оказывающей негативное влияние на несовершеннолетних. И несмотря на тот факт, что количество этих сообщений на 13 проц. меньше, чем в 2023 году, среди них зафиксировано 110 сообщений о травле и насилии в киберпространстве. В 47 случаях информация подтвердилась, были приняты меры по скорейшему удалению такого контента, утверждают в службе.