2025.02.18 13:09

В школах Литвы учащаются случаи кибербуллинга

 
ru.DELFI.lt
ELTA
кибербуллинг
кибербуллинг
ФОТО: myboys.me | Shutterstock

По данным Службы регулирования связи (СРС), в школах Литвы растет число случаев кибербуллинга.

По сообщению службы, в прошлом году на горячую линию службы www.švarusinternetas.lt поступило 2177 сообщений о случаях обнаружения в Интернете информации, предположительно запрещенной к распространению или оказывающей негативное влияние на несовершеннолетних. И несмотря на тот факт, что количество этих сообщений на 13 проц. меньше, чем в 2023 году, среди них зафиксировано 110 сообщений о травле и насилии в киберпространстве. В 47 случаях информация подтвердилась, были приняты меры по скорейшему удалению такого контента, утверждают в службе.

„Большую тревогу вызывает растущее число случаев кибербуллинга. Поскольку кибербуллинг часто происходит в закрытых группах и на различных онлайн-платформах, это крайне затрудняет его быстрое обнаружение и принятие мер по его устранению“, – заявила председатель СРС Юрате Шовене.

По данным службы, после анализа информации из сообщений некоторые из них с учетом их контента были переданы на горячие интернет-линии других стран и соответствующим органам Литвы.

По данным СРС, в прошлом году пользователям социальных сетей было предоставлено в общей сложности 306 консультаций по удалению незаконно опубликованной личной или вредоносной информации, восстановлению взломанных учетных записей и настройке соответствующих параметров безопасности и конфиденциальности в социальных сетях.

По сравнению с 2023 годом потребность в таких консультациях снизилась на 24 проц.

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