В Ширвинтском районе объявлена экстремальная ситуация

Такое решение было принято, поскольку муниципалитет получил документ из Вильнюсского центра утилизации отходов (VAATC), в котором сообщается, что после пожара на предприятии по переработке и сортировке отходов ЗАО Energesman на неопределенное время остановлен прием коммунальных отходов.
Напомним, что большой пожар на предприятии по переработке отходов на ул. Йочёню, в Вильнюсе, начался 27 апреля утром. Горели помещения, оборудование, накопленные отходы, в окружающую среду попали опасные вещества.
После срочного заседания с участием представителей VAATC и муниципалитетов Вильнюсского округа выяснилось, что „речь идет об экстремальной и опасной ситуации, поскольку пожар уничтожил оборудование. Сейчас все муниципалитеты Вильнюсского округа в течение неопределенного времени не смогут свозить сюда коммунальные отходы“.
„Очевидно, что из-за пожара на предприятии ЗАО Energesman наш район потерпит убытки. Мы вынуждены объявить экстремальную ситуацию. Вчера мы получили официальное письмо из VAATC, в нем сказано, что не будут принимать мусор из нашего района. Это значит, что сейчас мусор придется возить не в Вильнюс, а в Каунас, Паневежис или куда-то еще. Каждый километр, который проезжают мусоровозы, оплачивает муниципалитет. Если мусор придется возить дальше, нам придется платить больше. Последствия пожара лягут на плечи наших клиентов. Это нечестно по отношению к жителям района. Если потребуется, будем обращаться за компенсацией к правительству“, – сказала мэр района Живиле Пинскувене.
Напомним, что экстремальную ситуацию также объявили в Вильнюсе и Вильнюсском районе.