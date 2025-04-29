В Ширвинтском районе объявлена экстремальная ситуация

„Очевидно, что из-за пожара на предприятии ЗАО Energesman наш район потерпит убытки. Мы вынуждены объявить экстремальную ситуацию. Вчера мы получили официальное письмо из VAATC, в нем сказано, что не будут принимать мусор из нашего района. Это значит, что сейчас мусор придется возить не в Вильнюс, а в Каунас, Паневежис или куда-то еще. Каждый километр, который проезжают мусоровозы, оплачивает муниципалитет. Если мусор придется возить дальше, нам придется платить больше. Последствия пожара лягут на плечи наших клиентов. Это нечестно по отношению к жителям района. Если потребуется, будем обращаться за компенсацией к правительству“, – сказала мэр района Живиле Пинскувене.