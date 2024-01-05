В сгоревшем многоквартирном доме в Виршулишкес возможно обрушение

"По мнению экспертов, да, внешние факторы, погодные условия могут стать причиной обрушения. Это один из определенных приоритетов комиссии, как безопасно укрепить эти конструкции, чтобы они не обрушились, пока не будет решено, как безопасно восстановить или демонтировать это здание", – заявил руководитель оперативного отдела по чрезвычайным ситуациям Вильнюсского самоуправления К. Каросас в ходе пресс-конференции, организованной в пятницу в Вильнюсском городском самоуправлении.