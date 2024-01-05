В сгоревшем многоквартирном доме в Виршулишкес возможно обрушение

"По мнению экспертов, да, внешние факторы, погодные условия могут стать причиной обрушения. Это один из определенных приоритетов комиссии, как безопасно укрепить эти конструкции, чтобы они не обрушились, пока не будет решено, как безопасно восстановить или демонтировать это здание", – заявил руководитель оперативного отдела по чрезвычайным ситуациям Вильнюсского самоуправления К. Каросас в ходе пресс-конференции, организованной в пятницу в Вильнюсском городском самоуправлении.
Напоминим, что во вторник поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, расположенном на улице Виршулишкю в столичном микрорайоне Виршулишкес. По данным Департамента противопожарной охраны и спасения и Единого центра помощи, после нескольких взрывов в многоквартирном доме начался пожар, который распространился на четыре квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах дома. Позже сообщалось, что во время пожара была повреждена конструкция многоквартирного дома – обрушилось перекрытие между горящими квартирами.