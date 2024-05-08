В Сейме зарегистрировано предложение о предоставлении дополнительного выходного дня родителям, воспитывающим детей до 16 лет

Соответствующие поправки к Трудовому кодексу зарегистрировала председатель парламентской Комиссии по предотвращению зависимостей, представитель Партии свободы Моргана Даниэле вместе с другими парламентариями.
В настоящее время право на такие выходные дни закреплено за работающими родителями, воспитывающими детей до 12 лет.
По мнению инициатора проекта Даниэле, внимание родителей важно не только для детей до 12 лет, но и для подростков.
"Для детей старшего возраста это особенно важно из-за происходящих кардинальных физических изменений, влияющих и на их психологическое состояние", — говорит она.
По словам парламентария, в случае принятия предлагаемых поправок к Трудовому кодексу для родителей будут улучшены условия для совмещения семейных потребностей с трудовыми обязанностями, они смогут уделять больше времени не только малолетним детям, но и подросткам. По ее мнению, это послужит профилактической мерой в контексте вредных привычек среди подростков.
"Исследования показывают, что подростки, которые уверены в том, что получат достаточно внимания и поддержки со стороны родителей, реже общаются со сверстниками, склонными к вредным привычкам. Родительская поддержка и наблюдение в целом снижают вероятность употребления наркотиков, влияют на выбор подростка, снижают вероятность появления вредных привычек", – говорится в пояснениях.
В них подчеркивается и тот факт, что эти утверждения подтверждаются чрезвычайно успешной моделью профилактики употребления психоактивных веществ среди молодежи в Исландии (а позже и в других странах).
Поправки к Трудовому кодексу, инициированные депутатом Сейма Даниэле, поддержали депутаты правящей и оппозиционной фракций: Томас-Витаутас Раскявичюс, Арминас Лидяка, Вайда Гирайтите-Юшкявичене, Робертас Шаркницкас, Кястутис Масюлис, Ева Качинскайте-Урбонене, Довиле Шакалене, Рита Тамашунене и другие.