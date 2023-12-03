В Сейме вновь зарегистрировано предложение рассмотреть возможность бесплатных обедов для третьеклассников

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pietų dėžutė
Pietų dėžutė
ФОТО: Shutterstock nuotr.
После отмены скидки на НДС для предприятий общественного питания члены демократической фракции "Во имя Литвы" предлагают с 1 сентября следующего года вернуться к предложению предоставлять бесплатные обеды, независимо от доходов, всем третьеклассникам.

Депутаты Сейма, зарегистрировавшие такое предложение в проекте бюджета следующего года, предлагают выделить на эти цели дополнительно 5 млн евро.

"Рекордная инфляция оказала и продолжает оказывать огромное финансовое давление на семьи, воспитывающие детей, из-за роста расходов на питание детей, оплату кружков, кредиты на жилье и другие расходы. Отмена льготы на НДС для предприятий общественного питания окажет прямое негативное влияние на возможность семей приобретать школьное питание и, к сожалению, многим семьям придется выбирать между покупкой обедов, кружков или удовлетворением других насущных потребностей детей", - говорят представители демократической фракции в Сейме.

Они также указывают возможный источник средств: это будут заемные средства после корректировки расчетов госдефицита по данным Еврокомиссии, опубликовавшей 15 ноября этого года экономические прогнозы по Литве, в которых предполагается рост дефицита ВВП в 2,3 %.

Сейм уже рассматривал инициированные "крестьянами" поправки к закону о социальной поддержке учащихся, касающиеся бесплатного питания третьеклассников, но они не получили одобрения коллег.

Парламентарии неоднократно возвращали эти проекты инициаторам на доработку.

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