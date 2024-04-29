В середине мая в Литве пройдет юбилейное мероприятие Open House Vilnius

В этом году можно посетить 60 зданий – 48 тех, что уже были в программе и 12 новых. Всего за время проведения мероприятия у жителей была возможность посетить 150 зданий. Новинка программы – возможность посетить офисы архитекторов. В мае посетители Open House Vilnius смогут побывать на экскурсиях в 60 зданиях, которые обычно закрыты для посещения. Экскурсии будут проводить на английском, литовском и украинском языках. Все экскурсии бесплатные, попасть на них можно в порядке живой очереди. Организаторы приглашают экскурсоводов-волонтеров принять участие в этом мероприятии. Анкету волонтера можно заполнить до 13 марта.