В сентябре жителей Литвы ждет немало перемен: что надо знать

Перемены в общественном транспорте – с 1 сентября меняется расписание общественного транспорта.
Изменится расписание всех скорых автобусов, а также 4, 7, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 59, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 115, 116 автобусов. Общественный транспорт будет курсировать чаще, чем летом.
С 1 сентября жители 50-55 лет (включительно) смогут бесплатно привиться от клещевого энцефалита (если эти люди застрахованы обязательным страхованием здоровья). Государственная больничная касса приобрела 72 600 доз вакцины Pfizer (стоимость покупки почти 860 000 евро). Обращаться надо к семейным врачам своей поликлиники.
С 1 сентября придется платить за услугу зарядки двигателей электромобилей на оборудованных на деньги Евросоюза заправках на дороге Via Lietuva. Отныне зарядные станции на Via Lietuva будет курировать компания Inbalance grid. Плата составит 0,46 евро/кВт/ч (включая НДС).
С 1 сентября перестают действовать льготы для работников из Украины (которые не могут вернуться на родину из-за войны). Всем, за исключением высококвалифицированных работников, сейчас требуется получить вид на жительство. Право на работу такие люди получат не с момента подачи заявки, а с момента получения вида на жительство. Эти изменения никак не повлияют на военных беженцев, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным ЕС. Им Департамент миграции выдает цифровые виды на жительство. Вновь приезжающие в Литву военные беженцы, как и до сих пор, смогут трудоустроиться сразу же, как только подадут в Департамент миграции заявку на получение вида на жительство на основе временной защиты.
В сентябре по проспекту Гедиминаса в 30-ый раз пройдет шумное и красочное шествие студентов и преподавателей Вильнюсского университета. Идея шествия по случаю 1 сентября родилась в 1994 г., когда тогдашний ректор ВУ Роландас Павилёнис предложил провести шествие на главной улице столицы. Интересно, что первое шествие состоялось 16 сентября по случаю 415-ого дня рождения ВУ.
С 1 сентября: на 15,5% увеличатся зарплаты воспитателей детских садов, учителей школ, помощников учителей, преподавателей профтехучилищ и др. Коэффициенты зарплат научных работников увеличатся на 18,7%. В 8 классе вводят один урок по информатике. Кроме того, представляют урок по получению жизненных навыков в 6, 8, 9 (I гимназия), 10 (II гимназия) классах. Появилось ограничение для муниципалитетов: если формируют классы, в которых детей больше, чем полагается, то муниципалитетам выделят меньше денег.
С 1 сентября меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima – 34 магазина по всей Литве летом работали дольше, а сейчас возвращаются к прежнему графику работы.
3 сентября пройдет внеочередная парламентская сессия, на ней обсудят кандидатуру Андрюса Кубилюса на пост европарламентария.
Очередная сессия парламента начнется 10 сентября и продлится до 23 декабря.
Помощь 180 000 малоимущим жителям на социальные карты переведут в середине сентября. Деньги людям сейчас переводят вместо выдачи продовольственных пайков. Каждому нуждающемуся выделяют 25 евро на квартал. На социальную карту переводят деньги сразу на всех членов семьи. Если в семье 4 человека, то она получает 100 евро на 3 месяца.
Имущественный банк за начальную цену в 1,6 млн. евро попытается продать 98,95% акций государственной компании Lietuvos veislininkystė. Аукцион состоится 18 сентября.