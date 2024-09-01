В сентябре жителей Литвы ждет немало перемен: что надо знать

С 1 сентября перестают действовать льготы для работников из Украины (которые не могут вернуться на родину из-за войны). Всем, за исключением высококвалифицированных работников, сейчас требуется получить вид на жительство. Право на работу такие люди получат не с момента подачи заявки, а с момента получения вида на жительство. Эти изменения никак не повлияют на военных беженцев, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным ЕС. Им Департамент миграции выдает цифровые виды на жительство. Вновь приезжающие в Литву военные беженцы, как и до сих пор, смогут трудоустроиться сразу же, как только подадут в Департамент миграции заявку на получение вида на жительство на основе временной защиты.