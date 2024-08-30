2024.08.30 15:21

В сентябре водителей ждут интенсивные рейды: полиция сообщила, кого и когда будет проверять

 
Подготовила Мария Сергунова
ru.DELFI.lt
Policijos reidas Vilniuje
Policijos reidas Vilniuje
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi

Литовская полиция информирует, что в июне будет проводить превентивные меры контроля водителей на дорогах государственного и местного значения.

2–5 сентября – полиция будет проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами.

6–8 сентября:

– проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения.

– проверка водителей велосипедов и электросамокатов на предмет соблюдения ПДД.

13–15 сентября – проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения.

16–22 сентября – во время Европейской недели мобильности и Дней безопасного движения (ROADPOL Safety Days) – проведут следующие акции:

  • 16 сентября – контроль опасного и хулиганского вождения, обгона в запрещенных местах, опасного маневрирования, соблюдения сигналов светофора;

  • 17 сентября (7.00–10.00 и 14.00–20.00 ч.):

    - отслеживание водителей, включая велосипедистов и водителей самокатов, на предмет соблюдения ПДД (остановка перед пешеходными переходами, пересечение перекрестов и др.);

- контроль за поведением несовершеннолетних, управляющих самокатами, велосипедами, мопедами, мотоциклами и др. (использование шлемов, соответствие возрасту, не ездят ли на самокате вдвоем и др.);

  • 18 сентября (Европейский день без жертв на дорогах) – контроль всех участников движения в городах, городках, сельской местности и др. (ремни безопасности, детские кресла, шлемы, отражатели, посторонняя деятельность за рулем, контроль скорости и др.);

  • 20 сентября:

7.00–9.00 ч. – контроль за перевозкой пассажиров (проверки школьных автобусов, общественного транспорта, проверка водителей на трезвость, рейды около школ);

с 18.00 ч. в Вильнюсе – проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения (с представителями платформы Bolt);

  • 21 сентября (9.00–12.00 ч.) – проверка водителей на трезвость и состояние наркотического опьянения.

24–27 сентября – опасное и хулиганское вождение, опасное маневрирование, обгон в запрещенных местах, соблюдение сигналов светофора.

Окружные комиссариаты могут проводить отдельные рейды.

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