В сентябре с улиц столицы увезут 21 бесхозный автомобиль

Муниципалитет информирует, что в тех случаях, когда не удается найти владельца такого брошенного авто, муниципалитет через суд перенимает его и вывозит на охраняемую стоянку. Там авто стоит пока не найдут хозяина или суд признает его бесхозным имуществом.
Владельцев нижеперечисленных транспортных средств просят до 22 сентября 2024 года убрать свои транспортные средства, в противном случае их вывезут в принудительном порядке.
Модель Номер Цвет Адрес Район
1 Daewoo AA7279EA Серый ул. Вадувос Вилкпеде
2 Mercedes Benz 1GJF923 Белый ул. Вандянтекё, 38 Вилкпеде
3 Ford Escort Cabrio Без номера Красный проспект Саванорю, 119B Вилкпеде
4 Opel GDA832 Черный ул. Сетино, 8 Каролинишкес
5 Toyota Без номеров Серый проспект Лайсвес, 42 Каролинишкес
6 Ford W4757V Белый ул. Гуду, 4А Науининкай
7 Renault MMI0DXR Коричневый ул. Кауно, 1 Старый город
8 Škoda LRG135 Красный ул. С.Нериес, 15 Фабийонишкес
9 Mercedes Benz HBP436 Синий ул. С.Станявичаус, 14A Фабийонишкес
10 SsangYong Без номеров – ул. С.Станявичаус, 3 Фабийонишкес
11 Volvo LEY126 Черный ул. Дидлаукё, 33 Вяркяй
12 Rover Без номеров Красный ул. Мокслининку, 22 Вяркяй
13 Citroen JEK968 Белый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
14 Volkswagen 41254CL Белый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
15 Volkswagen KU7745 Белый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
16 Peugeot EC600RQ Белый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
17 Kia JE2094 Серый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
18 Toyota LKJ878 Белый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
19 Peugeot HA3387 Серый ул. Дидлаукё, 47 Вяркяй
20 Volkswagen HLTH1996 Черный ул. Ругю, 1 Вяркяй
21 Audi LFV390 Синий ул. Тайкос, 3 Юстинишкес
22 Велосипед – Черно-белый площадь В.Кудирки Старый город