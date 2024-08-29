В сентябре ремонт дорог в Вильнюсе будет продолжаться: где ждут самые большие заторы?

Вильнюсцы обеспокоены ремонтом дорог, сообщают, что техника дорожных служб блокирует проезд как на второстепенных, так и на главных дорогах столицы. Из-за работ закрыты некоторые полосы, поэтому заторы формируются даже днем. Водители возмущены тем, что движение на дорогах в сентября будет сложнее обычного, будут стоять заторы, а уставшие водители будут более нетерпимыми другу к другу.
Водители часто жалуются на заторы на ул. Мокслининку, а на последней неделе лета там начались дорожные работы, поэтому движение там замедлилось.
Из-за работ заторы формируются на проспекте Конституции. Водители помнят, что и без дорожных работ в сентябре там формируются заторы.
29 августа по данным карты Вильнюса, на которой указано состояние дорог, ремонт ведется в 29 местах:
Ул. Сукилелю, у здания номер 7 (с 28 марта до 31 декабря)
Ул. Антакальнё, 13 (с 10 апреля до 31 августа)
Ул. Панерю (с 9 мая до до 31 декабря)
Ул. Львово, 17 (с 9 мая до 31 декабря)
Ул. Атейтес, 10 (с 9 мая до 31 декабря)
Ул. Лепкальнё, 15 (с 9 мая до 31 декабря)
Ул. Куро (с 20 мая до 31 августа)
ул. Толимои (в двух местах) (с 20 мая до 31 августа)
Ул. Панеришкю (с 20 мая до 31 августа)
Ул. Мишко (с 3 июня до 30 сентября)
Ул. Буйвидишкю от проспекта Лайсвес до ул. Озо (в двух местах) (с 17 июня до 18 октября)
На части ул. Озо от ул. Буйвидишкю до ул. Сесикю (с 17 июня до 18 октября)
Ул. Рёвоню (с 28 июня до 15 декабря)
Ул. Жирмуну у здания 70C (с 3 июля до 31 декабря)
Проспект Лайсвес, 10 (с 8 июля до 31 декабря)
Ул. Жальгирё – Калварию (с 27 июля до 9 сентября)
Ул. Калварию от ул. Жальгирё до перекрестка ул. Упес и Жвяю (с 28 июля до 23 сентября)
Проспект Конституциёс (с 5 августа до 19 сентября)
ул. Смалинес (с 7 августа до 7 декабря)
ул. Филарету, 25 (с 8 августа до 31 августа)
Неменчиское шоссе, 76 (с 12 августа до 12 сентября)
Ул. Архитекту (с 19 августа до 7 декабря)
На части ул. Укмергес от ул. Белюну до Ю.Балтрушайчё (с 20 по 30 августа)
На участке ул. Толто от ул. Вильняус до ул. Тилто, 21 (два места) (с 26 августа до 31 декабря)
Ул. Пяргалес (с 28 по 29 августа)
ул. Л.Качинскё (с 28 до 30 августа)
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что во многих местах ремонт будет закончен на этой неделе.
„В Вильнюсе второй сезон подряд проходят рекордные дорожные работы – в этом году планируют заасфальтировать 120 км дорог. Перед новым годом движение в городе становится интенсивнее, поэтому стараются завершить работы на основных дорогах“, – указал Грубинскас.
Он информировал, что в ближайшее время работы будут завершены на ул. Жемайтес, А.Гоштауто, Й.Ясинскё, Л.Асанавичютес, Видуно, Шейминишкю, Карейвю. До начала сентября техника покинет проспект Конституциёс и ул. Прамонес.