В сентябре – дополнительные поезда во время праздников и мероприятий

7 сентября sveс праздника в Казлу Руде в Каунас бесплатно привезет заказанный муниципалитетом поезд. Он уедет из Казлу Руды 7 сентября, в 23.45 ч., после окончания дискотеки DJ JOVANI в центре города. Билеты, которые выкупил казлу-рудский муниципалитет, гости праздника смогут получить в баре Peronas. Kazlų Rūda около вокзала.

14 сентября дополнительный рейс из Варе ы в Вильнюс привезет участников Праздника грибов. В Варене пройдет Чемпионат по сбору грибов, ярмарка и другие мероприятия. Поезд из Варены в Вильнюс отбудет в 23:55 ч.

Поезд из Каунаса в Вильнюс уйдет в 23:40 ч., а прибудет в столицу в 00:55 ч.