2024.09.05 10:47

В сентябре – дополнительные поезда во время праздников и мероприятий

 
ru.DELFI.lt
Traukiniai Lietuvoje turės vardus: nuspręskite, kokie jie bus!
Traukiniai Lietuvoje turės vardus: nuspręskite, kokie jie bus!
ФОТО: Bendrovės archyvas

Компания LTG grupė, которая занимается пассажирскими перевозками - LTG Link - в сентябре запланировала дополнительные рейсы поездов, чтобы как можно больше людей могло попасть на праздники и мероприятия.

7 сентября sveс праздника в Казлу Руде в Каунас бесплатно привезет заказанный муниципалитетом поезд. Он уедет из Казлу Руды 7 сентября, в 23.45 ч., после окончания дискотеки DJ JOVANI в центре города. Билеты, которые выкупил казлу-рудский муниципалитет, гости праздника смогут получить в баре Peronas. Kazlų Rūda около вокзала.

14 сентября дополнительный рейс из Варе ы в Вильнюс привезет участников Праздника грибов. В Варене пройдет Чемпионат по сбору грибов, ярмарка и другие мероприятия. Поезд из Варены в Вильнюс отбудет в 23:55 ч.

Поезд из Каунаса в Вильнюс уйдет в 23:40 ч., а прибудет в столицу в 00:55 ч.

LTG Link в этом году уже организовала больше 20 дополнительных рейсов на различные мероприятия и после них.

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