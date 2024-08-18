В семье члена Сейма Томаса Томилинаса тяжелая утрата: умер его отец

"Мой отец ушел сегодня вечером. Хотя его болезнь была очень тяжелой и продолжительной, ему хотелось жить. Он был таким, - хранил оптимизм даже в трудных обстоятельствах. Может быть, это не всегда было заметно по его настроению, но внутри он был мягким и миролюбивым человеком широких взглядов, сохранящим в себе надежду. Друзья говорят, что мы очень похожи. Мы были очень близки. Лучше всего наши чувства выражают слова Высоцкого, которого мы оба очень любим:



Вдоль обрыва по-над пропастью по самому по краю

Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.

Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю,

Чую с гибельным восторгом пропадаюб пропадаю"