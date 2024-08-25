В рыбе из Балтийского моря много тяжелых металлов. Безопасно ли ее есть?

Рыбная отрасль под угрозой
На протяжении как минимум трех последних десятилетий в Балтийском море сокращается популяция рыбы, указывают в региональных отделениях Всемирного фонда дикой природы Литвы, Латвии и Эстонии. Прежде всего речь идет о треске, салаке, угре и лососе, то есть о традиционных для Балтики обитателях. Причин ухудшения ситуации много – это и интенсивная ловля в былое время, загрязнения, эвтрофикация – перенасыщение воды фосфором и азотом, цветение водорослей, которые создают так называемые бескислородные зоны, а также слабый водообмен из-за естественной замкнутости водоема.
„Я не исключаю, что в обозримом будущем промышленное рыболовство в Балтийском море может полностью прекратиться, – говорит ихтиолог из ИМИКУ Робертас Стапонкус. – Кроме того, температура воды повышается, и это может привести к исчезновению некоторых видов рыбы. Треску на данном этапе мы уже фактически потеряли. Есть угроза и для сельди“.
По его словам, рыба болеет, ее становится меньше, поэтому политика ограничений и квот для рыболовов, которую последовательно проводит Еврокомиссия, он считает правильной. В частности, сейчас действует полный запрет на вылов трески. В конце прошлого года в ЕС также было решено почти наполовину сократить добычу салаки.
„Это болезненно для рыбаков, но это правильно. Если не начать восстанавливать рыбные запасы и биоразнообразие сейчас, в будущем ситуация будет становиться только хуже“, – оправдывает позицию ЕК бывший еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.
Между тем в рыболовецких артелях, которых в Литве с каждым годом становится все меньше, утверждают, что некоторые данные ученых и экспертов ошибочные.
„Работая в море, не видно, что сельди, в отличие от трески, становится меньше. Напротив. Предыдущий год был очень хорошим с точки зрения промысла салаки – ее было очень много. Непонятно, на каком основании на нее сильно урезали квоты“, – говорит глава клайпедской рыболовецкой компании Альгирдас Аушра.
Однако ихтиолог Стапонкус убежден, что мнения рыбаков в данном случае не отражают реальной ситуации.
„Где-то салаки может быть больше, где-то меньше. Кроме того, ее сложно отличить от шпрот, они могут смешиваться, заметить разницу невооруженным взглядом нелегко, но факт остается фактом – на основе исследований мы как ученые можем утверждать, что популяция уменьшается“.
Коктейль из металлов
Кроме того, специалистов из Клайпедского университета волнует то, что в живых организмах в Балтийском море – и в рыбе, и в органах тюленей – выявляют все больше тяжелых металлов. Особое беспокойство вызывает превышение норм содержания свинца, кадмия, талия и ртути.
„Ситуация куда более тревожна для самой рыбы, нежели для людей, которые употребляют ее в пищу. Мы замечаем, что количество тяжелых металлов непосредственно в тканях и внутренних органах живых организмов – кадмия или, например, ртути, которая считается одним из самых токсичных элементов, – до сих пор остается высокой, то есть превышает норму. При этом, что касается состояния самой воды, ситуация, напротив, улучшается“, – говорит научный сотрудник ИМИКУ Сергей Суздалев.
По словам ученого, это своего рода эффект замедленного действия. Если раньше в воде – что в Куршском заливе, что в литовской части Балтики – концентрация тяжелых металлов была выше, а в рыбе – меньше, то с течением времени все поменялось. Можно сделать осторожный вывод, сказав, что экология улучшается, отмечает Суздалев, но вот подводных обитателей негативные последствия от деятельности промышленных компаний, производств и сельскохозяйственных предприятий в большей степени затронули лишь сейчас.
„Это не означает, что нельзя есть рыбу, выловленную в Балтийском море, но я бы точно не рекомендовал питаться ею постоянно – в каждодневный рацион включать ее точно не стоит. Особенно не стоит это делать беременным женщинам. Будет больше вреда, чем пользы для здоровья. Не все аномально плохо, но мы не можем похвастаться тем, что положение стабильно позитивное. Увы, это не так“.
Высокая концентрация талия, например – больше 200 микрограмм на литр – может вызвать нарушения в работе нервной системы: у человека путается сознание, непроизвольно начинают двигаться конечности тела, затрудняется мыслительный процесс, отмечают специалисты в области общественного здоровья.
„Тяжелым металлам свойственна очень высокая токсичность – во-первых, они опасны для человека и для всего живого. Во-вторых, у них есть свойство аккумулироваться в живых организмах. Попав туда, они могут находиться там очень долгое время“, – говорит Сергей Суздалев.
Пик проникновения в воду, воздух и почву вредных выбросов и отходов, в том числе металлов, пришелся на 1990-е годы, когда промышленность работала максимально активно, поясняет ученый, однако негативное влияние этих явлений на окружающую среду проявляется не сразу, а позднее.
„Именно сейчас мы фиксируем, насколько долго эти тяжелые металлы могут аккумулироваться в организмах животных, обитающих в Куршском заливе и Балтийском море. Проблема никуда не исчезла, просто мы ее видим иначе, нежели видели раньше“.
С другой стороны, в Дровяной бухте на территории Клайпедского морского порта, а также рядом с Западным судоремонтным заводом – везде, где более или менее ведется активное судоходство, ремонтируются и строятся корабли, рыбу лучше не ловить вообще.
„Можно сказать, что это эпицентр загрязнений – самые яркие, в плохом смысле, очаги сосредоточения токсичных элементов в Куршском заливе“, – подчеркнул собеседник.
Что посеешь, то и пожнешь
По словам ученых из Клайпедского университета, страны Евросоюза и Запада в целом уделяют повышенное внимание защите природы – последовательно ужесточаются экологические требования для промышленных предприятий и фермеров, ведется политика по сокращению отходов и парниковых газов, принимаются соответствующие директивы, однако, если правительства государств на других континентах относятся к охране окружающей среды поверхностно, все мы становимся заложниками ситуации.
„Это замкнутый круг. Говоря о проблеме тяжелых металлов, в первую очередь, мы должны упомянуть такие материки, как Африку и Азию, то есть те регионы, где меньше контроля – которые не реагируют или слабо реагируют на общие замечания и указания в области экологии. Не секрет, что множество стран на упомянутых континентах в целом относятся к вопросам природоохраны иначе, нежели мы, европейцы. И переубедить их – крайне непростая задача. Но Земля у нас одна, поэтому страдать будут все“.
В регионе стран Балтийского моря, говорит Суздалев, – в воде, почве и в атмосфере – ученые по-прежнему время от времени наблюдают высокую концентрацию токсичных металлов, однако это не означает, что корень зол кроется в деятельности людей, живущих в условных Литве, Латвии, Польше или Финляндии.
„Это происходит потому, что кто-то другой старается меньше, чем мы – мы не все можем контролировать сами. Мир глобальный и экосистема у нас глобальная“, – подытожил ученый.