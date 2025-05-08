В ряде городов и районов Литвы включают отопление

„Сегодня возобновлено отопление в детских садах и школах. Также возобновляется отопление в многоквартирных домах“, - сообщила в Facebook мэр города Живиле Пинскувене, добавив, что в понедельник отопление уже включили в учреждениях здравоохранения.
По словам мэра Ширвинтос, решение о возобновлении отопления в городе было принято после понижения температуры воздуха.
„Среднесуточная температура опустилась ниже 10 градусов, и прогноз погоды на следующую неделю указывает на то, что температура останется очень низкой“, - подчеркнула она.
Еще четыре муниципалитета возобновили отопление
Кретингское районное самоуправление в среду также объявило о возобновлении отопления.
По его словам, в большинстве медицинских и образовательных учреждений района отопление начали включать со среды, в остальных – с четверга, с учетом температуры воздуха.
„Планируется централизованное снабжение теплом этих учреждений до наступления теплой погоды“, - говорится в сообщении муниципалитета.
Однако из-за технических неполадок отопление не будет восстановлено в учебных заведениях в Грушлауке и Кулупенай.
Со среды отопление также продлено по всему городу Купишкис и в некоторых учреждениях муниципалитета Пасвальского района.
В то же время муниципалитет Радвилишкиса с понедельника восстановил отопление в детских садах, а со среды – в доме опеки Шедувы.
Как и многие другие города страны, Ширвинтос и Кретинга завершили отопительный сезон 2024-2025 годов в середине апреля.