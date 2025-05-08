В ряде городов и районов Литвы включают отопление

„Сегодня возобновлено отопление в детских садах и школах. Также возобновляется отопление в многоквартирных домах“, - сообщила в Facebook мэр города Живиле Пинскувене, добавив, что в понедельник отопление уже включили в учреждениях здравоохранения.

По словам мэра Ширвинтос, решение о возобновлении отопления в городе было принято после понижения температуры воздуха.

„Среднесуточная температура опустилась ниже 10 градусов, и прогноз погоды на следующую неделю указывает на то, что температура останется очень низкой“, - подчеркнула она.

Еще четыре муниципалитета возобновили отопление

Кретингское районное самоуправление в среду также объявило о возобновлении отопления.