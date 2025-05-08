2025.05.08 12:29

В ряде городов и районов Литвы включают отопление

 
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ФОТО: Dainius Labutis | Elta

С четверга в Ширвинтос и Кретингском районе возобновляют отопление.

„Сегодня возобновлено отопление в детских садах и школах. Также возобновляется отопление в многоквартирных домах“, - сообщила в Facebook мэр города Живиле Пинскувене, добавив, что в понедельник отопление уже включили в учреждениях здравоохранения.

По словам мэра Ширвинтос, решение о возобновлении отопления в городе было принято после понижения температуры воздуха.

„Среднесуточная температура опустилась ниже 10 градусов, и прогноз погоды на следующую неделю указывает на то, что температура останется очень низкой“, - подчеркнула она.

Еще четыре муниципалитета возобновили отопление

Кретингское районное самоуправление в среду также объявило о возобновлении отопления.

По его словам, в большинстве медицинских и образовательных учреждений района отопление начали включать со среды, в остальных – с четверга, с учетом температуры воздуха.

„Планируется централизованное снабжение теплом этих учреждений до наступления теплой погоды“, - говорится в сообщении муниципалитета.

Однако из-за технических неполадок отопление не будет восстановлено в учебных заведениях в Грушлауке и Кулупенай.

Со среды отопление также продлено по всему городу Купишкис и в некоторых учреждениях муниципалитета Пасвальского района.

В то же время муниципалитет Радвилишкиса с понедельника восстановил отопление в детских садах, а со среды – в доме опеки Шедувы.

Каунас и Вильнюс сообщили, что не будут возобновлять отопительный сезон.

Как и многие другие города страны, Ширвинтос и Кретинга завершили отопительный сезон 2024-2025 годов в середине апреля.

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