В Румшишкес – новый фестиваль света и фонарей

 
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„1000 šviesų“ festivalis Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse./ M. Repečkos nuotr.
„1000 šviesų“ festivalis Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse./ M. Repečkos nuotr.

В Литовском музее народного быта (в Румшишкес) с 4 ноября открывается самый большой в Литве фестиваль света и фонарей "По лунным дорогам", пишет madeinvilnius.lt.

Фестиваль приглашает посетителей окунуться в магическую атмосферу. В пути посетителей будет сопровождать Луна, она откроет дверь в волшебный и таинственный мир. Здесь вы встретите лесных жителей, ведьм, ангелов, девятирогого оленя, разгуливающих в Звездном лесу. Вас ждет маршрут протяженностью 2 км с 300 скульптур и инсталляций.

Фестиваль откроется 4 ноября и будет длиться до 3 февраля. Организаторы рекомендуют покупать билеты заранее по интернету. Подробности на сайте www.menuliotakais.lt.

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