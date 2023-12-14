В рождественский городок у Лепкальнисского водохранилища привлекают огненные инсталляции

Водохранилище было построено в 1916 году (глубина строения 6 м). В 1987 году оно было закрыто и с тех пор использовалось лишь изредка.

В 2023 году этот объект был открыт для посещения. В декабре на территории водохранилища действует рождественский городок.

Здесь можно увидеть инсталляцию Каролиса Мисявичюса-Карлос Карлито и Романаса Келы "Объятия Земли" – она разрушает утопическое представление о том, что "все в наших руках".

Вторая инсталляция – "Мозаика метаморфоза". Сочетание ненужных, выброшенных вещей символизирует кульминацию материального избытка. По словам авторов, у каждой выброшенной вещи есть потенциал обновления.

AequilibriCubus – светящийся куб, стоящий на одной вершине и не поддающийся законам гравитации.

Инсталляция The EGGzistence была создана общиной Lithuania Burners, ее уже показывали на фестивале Amber Burn.

Здесь она установлена так, что можно войти внутрь инсталляции, лечь и смотреть на танец огня.