В российском черном списке – пять литовских фамилий

В документе, опубликованном на сайте МИД РФ сказано, что такие меры предприняты, из-за враждебной политики в отношении России ": высказываний в пользу более жестких санкций, "вмешательство во внутренние дела России", массового сноса памятников советским воинам, "героизацию нацизма" и т.д.

"В последнее время в российский "стоп-лист" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. Данный перечень может быть расширен в любое время", - указывается в сообщении.