В России проходит голосование, в Вильнюсе – протест против Путина

В сквере им. Бориса Немцова в воскресенье в полдень собралось около 100 человек. Люди пришли с плакатами, литовскими и украинскими флагами.
Несколько человек стояли в той части посольства, где разместилась очередь людей, приходящих голосовать.
В 12 ч. собравшиеся в сквере люди двинулись к посольству и встали в одну очередь с теми, кто пришел голосовать – так они выразили свой протест против выборов.
„"Все, кто сегодня сюда пришел, кто стоит за моей спиной с политическими плакатами, они участвуют в акции против Путина. Он лишил россиян права выбора. Он лишил нас права участия в митингах, но мы можем продемонстрировать нашу позицию. Если вы против Путина, приходите на избирательные участки в своих городах в 12 ч.", – сказал перед акцией журналистам один из активистов команды сторонников покойного Алексея Навального Дмитрий Низовцев.
На акции протеста можно было увидеть и радужные флаги, плакаты с лозунгом Love will win ("Любовь победит").
"Община ЛГБТ в России сейчас считается террористической организацией. Она подвергается гонениям. Мы сегодня хотим выразить солидарность с российской общиной ЛГБТ", – сказал активист Йокубас.
Департамент полиции сообщал, что во время акций протеста у посольства РФ будет усилено патрулирование.
В полдень к посольству приезжал генкомиссар Ренатас Пожела. Он сказал, что во время протеста никаких инцидентов не было.
Российское посольство в фейсбуке сообщило, что 17 марта с 8 до 20 ч. можно будет голосовать в Вильнюсе. Не будет возможности досрочного голосования или голосования на дому.