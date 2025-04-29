В роскошном квартале Гульбинай арестована еще одна резиденция

Это имущество известного в Литве предпринимателя. Он входит в число 500 самых богатых людей Литвы. В 2024 году он входил в число 150 самых богатых жителей страны.
Что касается первой арестованной резиденции, то арест действует с 28 апреля, его назначил Вильнюсский окружной суд.
Delfi не раз писал об этом роскошном квартале на берегу озера Гульбинас. Эти резиденции построены как дома отдыха, но на деле в них постоянно проживают люди. Журналистам Delfi не удалось снять дом в аренду в этом квартале, никакой информации о сдаваемых домах тоже не было обнаружено. Если в этом квартале на самом деле люди живут постоянно, это нарушение закона.
Департамент охраны окружающей среды после визита Delfi в квартал также установил нарушение - жители не могли попасть в сдаваемый в аренду компании государственный лес. В результате кварталом заинтересовались контролирующие ведомства.
Delfi нашел в Центре реестра справку о том, что 23 апреля 2025 года ГНИ арестовала часть здания (0,35), принадлежащего одному из самых богатых жителей Литвы.
Арестован одноэтажный дом отдыха площадью 1308.71 м2. Дом был построен в 2014 году.
Компании, принадлежащие владельцу этого здания, участвуют в конкурсах на госзакупки и получают государственные заказы.
Delfi пока не удалось выяснить причину ареста. На вопросы портала пока не ответила ни ГНИ, ни прокуратура, ни Служба расследования финансовых преступлений.
Сам предприниматель по телефону сказал Delfi, что он об аресте ничего не знает и предполагает ошибку. Он сказал, что никаких претензий ГНИ в его адрес не предъявляла.