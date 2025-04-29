В роскошном квартале Гульбинай арестована еще одна резиденция

Delfi не раз писал об этом роскошном квартале на берегу озера Гульбинас. Эти резиденции построены как дома отдыха, но на деле в них постоянно проживают люди. Журналистам Delfi не удалось снять дом в аренду в этом квартале, никакой информации о сдаваемых домах тоже не было обнаружено. Если в этом квартале на самом деле люди живут постоянно, это нарушение закона.