В Рокишкской районной больнице введен временный запрет на посещение пациентов

Сообщается, что передачи пациентам можно будет передать через работников отделения, позвонив в звонок, расположенный у дверей отделения.

По данным прошлой недели, заболеваемость гриппом, коронавирусом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) в стране не снизилась. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), уровень заболеваемости в период с 10 по 16 февраля был выше, чем в аналогичный период в предыдущие сезоны. За указанный период от гриппа скончалось четыре человека, от коронавируса – один человек.