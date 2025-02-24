2025.02.24 16:31

В Рокишкской районной больнице введен временный запрет на посещение пациентов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Sveikata - 7017
Sveikata - 7017
ФОТО: SpeedKingz | Shutterstock

В связи с участившимися случаями заражения инфекциями верхних дыхательных путей и гриппом в Рокишкской районной больнице введен временный запрет на посещение пациентов, сообщает администрация медучреждения.

„Посещения разрешены только в исключительных случаях с разрешения завотделением“, – говорится в сообщении больницы.

Сообщается, что передачи пациентам можно будет передать через работников отделения, позвонив в звонок, расположенный у дверей отделения.

По данным прошлой недели, заболеваемость гриппом, коронавирусом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ) в стране не снизилась. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), уровень заболеваемости в период с 10 по 16 февраля был выше, чем в аналогичный период в предыдущие сезоны. За указанный период от гриппа скончалось четыре человека, от коронавируса – один человек.

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