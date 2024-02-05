В Рокантишкес открыт новый военный городок

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
5 февраля, в Рокантишкес, в Вильнюсском районе, официально был открыт новый военный городок для военных пехотного батальона им. Литовского князя Вайдотаса.

На церемонии открытия присутствовала премьер-министр Ингрида Шимоните, министр обороны Арвидас Анушаускас, командарм Вальдемарас Рупшис, а также другие представители Минобороны и Литовской армии.

В Рокантишкском военном городке построены административные здания и здания особого назначения: казармы, столовая, штаб, медпункт, спортивные помещения и площадки, клуб с часовней, а также технические помещения и другая инфраструктура.

Рокантишкский военный городок – не единственный новый объект военной инфраструктуры в Литве.

Такой же городок в четверг будет открыт в Паюрисе (Шилальский район), весной еще один достроят и передадут военным в Шяуляе.

Три военных городка были спроектированы для инфраструктуры целого батальона. Это самые крупные осуществленные проекты в сфере обороны за последние 30 лет.

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