В Рокантишкес открыт новый военный городок

На церемонии открытия присутствовала премьер-министр Ингрида Шимоните, министр обороны Арвидас Анушаускас, командарм Вальдемарас Рупшис, а также другие представители Минобороны и Литовской армии.

В Рокантишкском военном городке построены административные здания и здания особого назначения: казармы, столовая, штаб, медпункт, спортивные помещения и площадки, клуб с часовней, а также технические помещения и другая инфраструктура.

Рокантишкский военный городок – не единственный новый объект военной инфраструктуры в Литве.

Такой же городок в четверг будет открыт в Паюрисе (Шилальский район), весной еще один достроят и передадут военным в Шяуляе.