2025.02.26 11:13

В рейтинге "Европейские города и регионы будущего – 2025" Каунас занял 7 место

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kaunas
Kaunas
ФОТО: Shutterstock

В престижном рейтинге „Европейские города и регионы будущего – 2025“ Каунас занял 7-е место среди малых городов в категории „Человеческий капитал и образ жизни“, сообщает Каунасское городское самоуправление. В свою очередь, Каунасский район сохранил 9-е место среди малых регионов Европы в категории „Эффективность затрат“.

„Последовательная стратегия Каунаса, ориентированная на устойчивый рост, инновации и привлечение инвестиций, уже дает существенные результаты – город получает международное признание и утверждается среди самых привлекательных мест для инвестиций в Европе“, - цитируется в сообщении муниципалитета мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Рейтинг fDi Intelligence, ежегодно составляемый экспертами Financial Times, оценивает европейские города и регионы на основе экономического потенциала, деловой среды, коммуникационной инфраструктуры, человеческого капитала и эффективности затрат.

В этом году рейтинг собрал данные из 521 местности (379 городов и 142 регионов) с использованием специализированных инструментов прямых иностранных инвестиций (FDI) – fDi Benchmark и fDi Markets, а также других источников.

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