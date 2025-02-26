В рейтинге "Европейские города и регионы будущего – 2025" Каунас занял 7 место

„Последовательная стратегия Каунаса, ориентированная на устойчивый рост, инновации и привлечение инвестиций, уже дает существенные результаты – город получает международное признание и утверждается среди самых привлекательных мест для инвестиций в Европе“, - цитируется в сообщении муниципалитета мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Рейтинг fDi Intelligence, ежегодно составляемый экспертами Financial Times, оценивает европейские города и регионы на основе экономического потенциала, деловой среды, коммуникационной инфраструктуры, человеческого капитала и эффективности затрат.