В ресторане – кровавый выпад чемпиона по кикбоксингу

Эти обстоятельства стали известны, когда суд рассмотрел еще одно дело в отношении Агрбы – его признали виновным в нарушении общественного порядка и нанесении легких телесных повреждений. За это преступление бывшего спортсмена суд приговорил к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, в общей сложности Агрба проведет за решеткой 4 года 10 месяцев и 15 дней.

Каунасская окружная прокуратура и Агрба обжаловали это постановление – прокуроры считали, что общий срок слишком короткий, а Агрба требовал смягчить наказание или вообще прекратить уголовное дело.

Согласно материалам дела, Агрба 3 июня 2023 года, в 12.25 ч., в одном из ресторанов Алитуса без причины напал на мужчину, сидевшего за одним из столиков, он нанес ему три ножевых ранения в руку и ногу. Агрба даже не был знаком с пострадавшим.