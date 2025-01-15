В региональных больницах могут закрыть отделения: врачи прогнозируют смерти в машинах скорой помощи

„Я очень нервничала, на дворе зима, я боялась, что придется рожать в машине“, – сказала Раса.

Йоланта приехала рожать малыша в Йонаву из Тракай.

„Раньше в Тракай было акушерское отделение, но его закрыли, поэтому мы приехали в Йонаву“, – рассказала женщина.

Это не первый ребенок в семье, поэтому у Йоланты есть опыт родов в большой и маленькой больнице.

„В большой больнице больше рожениц, им уделяют меньше внимания, прибегают, быстро что-то делают и убегают. А здесь постоянно приходят, советуют, находятся рядом“, – сказала она.

По данным больницы, больше половины рожениц в Йонаве - не местные. Например, в первые дни года было 7 рожениц, из них только две местные.