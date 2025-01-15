В региональных больницах могут закрыть отделения: врачи прогнозируют смерти в машинах скорой помощи

„Я очень нервничала, на дворе зима, я боялась, что придется рожать в машине“, – сказала Раса.
Йоланта приехала рожать малыша в Йонаву из Тракай.
„Раньше в Тракай было акушерское отделение, но его закрыли, поэтому мы приехали в Йонаву“, – рассказала женщина.
Это не первый ребенок в семье, поэтому у Йоланты есть опыт родов в большой и маленькой больнице.
„В большой больнице больше рожениц, им уделяют меньше внимания, прибегают, быстро что-то делают и убегают. А здесь постоянно приходят, советуют, находятся рядом“, – сказала она.
По данным больницы, больше половины рожениц в Йонаве - не местные. Например, в первые дни года было 7 рожениц, из них только две местные.
„Первая родила в новогоднюю ночь, 19 минут после полуночи, она приехала из Юрбаркаса, потом родила женщина из Скряуджяй, потом из Укмерге, Йонавы, Кедайняй, Укмерге, сейчас из Тракай“, – сказал глава отделения Йонавской больницы Артурас Шалашявичюс.
В этом году в Йонаве родилось больше малышей, чем в Алитусе.
„По данным на конец 2024 года у нас приняли 451 роды. Год назад - 480. Но и последний показатель довольно высокий“, – сказал глава Йонавской больницы Гедиминас Раманаускас.
В этом году акушерские, хирургические и детские отделения небольших больниц находятся в незавидном положении. Если в больнице примут меньше 600 родов, отделение будет закрыто. Закроют его и в Йонаве, если родится столько детей, сколько родилось в прошлом году.
„Напряжение огромное и оно не спадает. Я уже не раз говорил, но повторю – цифры взяты „с потолка“, ничем не обоснованы“, – сказал Раманаускас.
По его словам, если будут закрыты родильные отделения в регионах, ситуация ухудшится.
„Надо, наверное, дожить до того, что роженицы и новорожденные будут умирать в машинах скорой помощи. Такие прецеденты уже были. Мы дойдем до этого, а показатели деятельности рухнут“, – заметил Раманаускас.
Три года назад йонавский горсовет, чтобы поощрить рождаемость, стал выделять роженицам однократное пособие в размере 221 евро. Муниципалитет бросает больнице еще один спасательный круг, если горсовет одобрит предложение, пособие увеличится до 400 евро.
„Я сам думал удвоить пособие, посмотрим на возможности бюджета. Мы понимаем, что это одна из причин, по которой выбирают нашу больницу, мы платим пособие не только жителям нашего города, но всем роженицам, которые приезжают в Йонаву“, – сказал ВРИО мэра Йонавского района Повилас Бейшис.
Муниципалитеты в прошлом году обратились к новому министру здравоохранения с просьбой пересмотреть порядок, устанавливающий минимальное число рожениц. Минздрав прислал ответ, в котором сказано, что этот порядок может быть пересмотрен.