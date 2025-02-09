В региональном парке Нерис специалисты сосчитали летучих мышей

28 января 2025 г. команда исследователей под руководством Дейвидаса Макавичюса и Ремигиюса Карпушки провела учет зимующих в тоннеле мышей. За два часа насчитали 1511 летучих мышей. Во время учета насчитали мышей четырех видов: прудовая ночница, нодяная ночница, ночница Брандта и бурый ушан. Особое внимание привлекло „белое привидение“ – редкая мышь-леуцист. Ее в тоннеле фиксируют 4 год подряд.

„Общее число летучих мышей за год немного сократилось. Причина - необычайно теплая зима, из-за нее часть мышей могла остаться в местах обитания, но 1500 летучих мышей в одном месте - такой цифре могут позавидовать любые места зимовья в Литве и Европе“, – сказал Карпушка.