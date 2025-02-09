2025.02.09 12:19

В региональном парке Нерис специалисты сосчитали летучих мышей

 
ru.DELFI.lt
šikšnosparniai
šikšnosparniai
ФОТО: madeinvilnius.lt

Объект природного наследия тоннель в Верхних Панеряй, за которым присматривает Региональный парк Нерис – не только уникальное историческое место, но и жизненно важная территория для популяций летучих мышей Литвы и соседних стран. Каждую зиму специалисты пересчитывают летучих мышей, пишет портал madeinvilnius.lt

28 января 2025 г. команда исследователей под руководством Дейвидаса Макавичюса и Ремигиюса Карпушки провела учет зимующих в тоннеле мышей. За два часа насчитали 1511 летучих мышей. Во время учета насчитали мышей четырех видов: прудовая ночница, нодяная ночница, ночница Брандта и бурый ушан. Особое внимание привлекло „белое привидение“ – редкая мышь-леуцист. Ее в тоннеле фиксируют 4 год подряд.

„Общее число летучих мышей за год немного сократилось. Причина - необычайно теплая зима, из-за нее часть мышей могла остаться в местах обитания, но 1500 летучих мышей в одном месте - такой цифре могут позавидовать любые места зимовья в Литве и Европе“, – сказал Карпушка.

В тоннеле зимуют мыши нескольких видов, это повышает важность зимовья для защиты биологического разнообразия. Микроклимат в тоннеле – стабильно низкая температура, влажность и защита от посторонних – делают это место незаменимым, особенно в холодные зимы. „Этот туннель является частью сети охраняемых территорий ЕС „Натура 2000“ – он важен для сохранения исчезающих прудовых ночниц не только в Литве, но и во всей Европе“, – сказал представитель дирекции охраняемых территорий в Дзукии и Сувалкии Регимантас Вабуолас.

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