В региональном парке Нерис состоится праздник цветения ветрениц

Желающие провести выходной 1 мая не только содержательно, но и активно, могут отправиться в деревню Браделишкяй на Праздник цветения ветрениц, который организует региональный парк Нерис. В самой большой дубраве на территории Литвы расстелется ковер из белых цветов. Участников ждет масса мероприятий – лекции, интересные занятия и походы. В конце мероприятия состоится просмотр фильма "Старая пуща" (SENGIRĖ). Участников праздника просят заплатить по 1 евро за посещение регионального парка, пишет портал madeinvilnius.lt.