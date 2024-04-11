В региональном парке Нерис состоится праздник цветения ветрениц

С 11 ч. натуралисты и ученые расскажут о редких растениях парка.
С 13 ч. орнитолог, фотограф Марюс Чепулис расскажет о животном мире.
С 14 ч. доктор наук Миндаугас Лапяле расскажет об особенностях старого леса.
С 15 ч. кино на природе – просмотр фильма SENGIRĖ.
Любителей активного отдыха ждут 6 походов
В 10 и 14 ч. Тайны Дукштской долины: ведущий - экскурсовод Саулюс Пупинскас проведет два похода по 4 км по Дукштской тропе. Регистрация не требуется.
В 11 ч. прогулка по царству грибов с Аурелией Плуке. На эту прогулку надо регистрироваться.
В 10, 12 и 15 ч. Познакомься с птицами – вместе с орнитологом и экскурсоводом Антанасом Петрашкой можно отправиться в поход и познакомиться с птицами, научиться распознавать их голоса. На эту прогулку надо регистрироваться.
Мероприятие для семей
Для детей проведут мастер-классы по изготовлению скворечников. Кроме того, детей ждет программа кярнавских скаутов – Skautorama.
На мероприятии будут изготавливать домики для большой орешниковой сони, которая является символом Регионального парка Нерис.
Кроме того, можно ознакомиться с коллекцией птичьих перьев, собранной лесничим Миндаугасом Илчукасом.
На празднике ждет знакомство с традиционными ремеслами: плетением поясов, росписью пряников.
Мастер-классы для детей будут проходить в 11-14 ч.
Во время праздника будет действовать летнее кафе, а на поляне можно устраивать пикники.