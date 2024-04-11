В региональном парке Нерис состоится праздник цветения ветрениц

 
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Lieknoji plukė
Lieknoji plukė
ФОТО: Deividas Makavičius

Желающие провести выходной 1 мая не только содержательно, но и активно, могут отправиться в деревню Браделишкяй на Праздник цветения ветрениц, который организует региональный парк Нерис. В самой большой дубраве на территории Литвы расстелется ковер из белых цветов. Участников ждет масса мероприятий – лекции, интересные занятия и походы. В конце мероприятия состоится просмотр фильма "Старая пуща" (SENGIRĖ). Участников праздника просят заплатить по 1 евро за посещение регионального парка, пишет портал madeinvilnius.lt.

С 11 ч. натуралисты и ученые расскажут о редких растениях парка.

С 13 ч. орнитолог, фотограф Марюс Чепулис расскажет о животном мире.

С 14 ч. доктор наук Миндаугас Лапяле расскажет об особенностях старого леса.

С 15 ч. кино на природе – просмотр фильма SENGIRĖ.

Любителей активного отдыха ждут 6 походов

В 10 и 14 ч. Тайны Дукштской долины: ведущий - экскурсовод Саулюс Пупинскас проведет два похода по 4 км по Дукштской тропе. Регистрация не требуется.

В 11 ч. прогулка по царству грибов с Аурелией Плуке. На эту прогулку надо регистрироваться.

В 10, 12 и 15 ч. Познакомься с птицами – вместе с орнитологом и экскурсоводом Антанасом Петрашкой можно отправиться в поход и познакомиться с птицами, научиться распознавать их голоса. На эту прогулку надо регистрироваться.

Мероприятие для семей

Для детей проведут мастер-классы по изготовлению скворечников. Кроме того, детей ждет программа кярнавских скаутов – Skautorama.

На мероприятии будут изготавливать домики для большой орешниковой сони, которая является символом Регионального парка Нерис.

Кроме того, можно ознакомиться с коллекцией птичьих перьев, собранной лесничим Миндаугасом Илчукасом.

На празднике ждет знакомство с традиционными ремеслами: плетением поясов, росписью пряников.

Мастер-классы для детей будут проходить в 11-14 ч.

Во время праздника будет действовать летнее кафе, а на поляне можно устраивать пикники.

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