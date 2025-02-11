2025.02.11 16:50

В региональном парке – история с захватом государственной земли

 
Užimta valstybinė žemė Pavilnio gatvėje
Užimta valstybinė žemė Pavilnio gatvėje
ФОТО: Josvydas Elinskas | „Delfi“

В Павильнисском региональном парке – случай захвата государственной земли. Delfi выяснил, что владельцы участка земли на ул. Павильнё, 2, не ограничиваются своей собственностью. Они пользуются и государственной землей.

Один из владельцев участка – известная в Вильнюсе женщина.

На карте Regia.lt видно, что этот участок значительно расширен за счет государственной земли. Delfi информировал об этом Государственную инспекцию планирования территорий и строительства, она в свою очередь зафиксировала нарушения и обязала владельцев участка освободить землю.

Представитель инспекции Росвальдас Горбачёвас сказал, что проверка была проведена 15 ноября 2024 г.

„По адресу ул. Павильнё, 2, установили, что хозяева земли незаконно используют 1100 кв. м государственного участка“, – заметил он.

Владельцам земли дали 6 месяцев на то, чтобы освободить государственную землю. Этот срок можно один раз продлить, если предоставить мотивированную заявку до окончания установленного срока.

Владельцы участка на ул. Павильнё, 2, Йоланта и Сигитас Бенюлисы.

По данным Главизбиркома, Бенюлене в составе партии „Свобода и справедливость“ участвовала в муниципальных выборах 2023 года. Она является председателем Литовской ассоциации конференций и мероприятий.

На государственной земле находится часть бассейна, теплица и дорожки.

Delfi обращался за комментарием к Бенюлисам, но они пока не ответили на вопрос.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии