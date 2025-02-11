В региональном парке – история с захватом государственной земли

Один из владельцев участка – известная в Вильнюсе женщина.
На карте Regia.lt видно, что этот участок значительно расширен за счет государственной земли. Delfi информировал об этом Государственную инспекцию планирования территорий и строительства, она в свою очередь зафиксировала нарушения и обязала владельцев участка освободить землю.
Представитель инспекции Росвальдас Горбачёвас сказал, что проверка была проведена 15 ноября 2024 г.
„По адресу ул. Павильнё, 2, установили, что хозяева земли незаконно используют 1100 кв. м государственного участка“, – заметил он.
Владельцам земли дали 6 месяцев на то, чтобы освободить государственную землю. Этот срок можно один раз продлить, если предоставить мотивированную заявку до окончания установленного срока.
Владельцы участка на ул. Павильнё, 2, Йоланта и Сигитас Бенюлисы.
По данным Главизбиркома, Бенюлене в составе партии „Свобода и справедливость“ участвовала в муниципальных выборах 2023 года. Она является председателем Литовской ассоциации конференций и мероприятий.
На государственной земле находится часть бассейна, теплица и дорожки.
Delfi обращался за комментарием к Бенюлисам, но они пока не ответили на вопрос.