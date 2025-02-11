В региональном парке – история с захватом государственной земли

Один из владельцев участка – известная в Вильнюсе женщина.

На карте Regia.lt видно, что этот участок значительно расширен за счет государственной земли. Delfi информировал об этом Государственную инспекцию планирования территорий и строительства, она в свою очередь зафиксировала нарушения и обязала владельцев участка освободить землю.

Представитель инспекции Росвальдас Горбачёвас сказал, что проверка была проведена 15 ноября 2024 г.

„По адресу ул. Павильнё, 2, установили, что хозяева земли незаконно используют 1100 кв. м государственного участка“, – заметил он.