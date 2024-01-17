В регионах значительно сократилось количество автобусных рейсов: удаленные населенные пункты могут остаться без сообщения

"С практической стороны мы видим, к чему все приведет. (...) Может быть так, что сообщение сохранится лишь в центральной части Литвы, а в удаленные населенные пункты автобусы ходить не будут. Не из-за каких-то решений, а в силу экономической логики", – сказал в среду в парламенте Накутис.
"Новые перевозчики будут выбирать те маршруты, на которых много пассажиров, это сообщение между крупными городами. Нынешние перевозчики работают на всех направлениях - и на выгодных и на убыточных, когда на выгодные придут новые перевозчики, прибыль нынешних компаний снизится", – пояснил он.
Реформу критиковала и представитель Ассоциации литовских муниципалитетов Довите Суетайте.
"Перед заседанием мы опросили все муниципалитеты, чтобы узнать на деле, как эта реформа коснулась каждого муниципалитета. Хочу отметить, что часть из них никакой пользы не получила, никаких перемен не ощутила, но в других вызвала массу отрицательных последствий", – сказала она.
"Мы видим, что после вступления в силу реформы, перевозчики могли оптимизировать маршруты. От убыточных они отказались или некоторые компании не могли работать, поскольку у них не было автобусов, отвечавших новым требованиям и т.д.", – сказала Суетайте.
Она отметила, что уменьшилось число маршрутов в Восточную Литву, в Висагинас, Игналину, в городки в Вильнюсском районе, но с проблемами столкнулись и города на западе Литвы.
Это подтвердил мэр Шилальского района Тадас Барткус.
"Ситуация в Западной Литве трагическая. За последние три года, (...) из 17 маршрутов мы лишились 11, осталось 6. По последним данным, с конца этого года не останется маршрута в Вильнюс, останется 5, мы практически остаемся без сообщения с крупными городами", – сказал он.
Директор Литовской администрации безопасности транспорта Генюс Лукошюс сказал, что в сокращении числа рейсов виновата не реформа. По его словам, перевозчики стали сокращать число маршрутов еще до нее.
"Говорят, что виновата реформа, я хочу опровергнуть этот слух. Не реформа и не ее последствия виноваты. В декабре 2021 г. было 320 маршрутов и 925 рейсов, в 2022 г. все перевозчики сокращали маршруты и рейсы до июля 2023 г.", – подчеркнул он.
"Это было законное действие. Тогда кодекс не действовал, но были правила, регулирующие сообщение, которые не запрещали перевозчикам сокращать число рейсов и маршрутов", – сказал Лукошюс.
В 2023 году был принят новый кодекс, регулирующий работу перевозчиков пассажиров на междугородних маршрутах. У перевозчиков было 18 месяцев на то, чтобы подготовиться к новым требованиям.
Реформа должна была обеспечить пассажирам регулярное сообщение со всеми регионами.
По новым правилам, автобусы должны отвечать определенным требованиям (должны быть не старше 14 лет, а с 2026 г. - не старше 10 лет). Маршруты могут связывать не сами города через автовокзалы, но, к примеру, аэропорты.
Новый кодекс вступил в силу с 1 июля 2023 года. Часть перевозчиков отказалась от убыточных маршрутов по собственной инициативе.
За 7 месяцев 2023 года с рынка ушли 5 компаний, осталось 28.
В представленном списке – 189 маршрутов. Это сеть, которая устоялась за 30 лет существования независимой Литвы.
Однако в последние годы число маршрутов и рейсов в Литве значительно сократилось. С 1 января 2022 г. до настоящего дня число маршрутов сократилось на 28%, а рейсов - на 33%.