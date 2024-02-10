В районе Журмунай появится новый сквер

 
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Reformatų skveras
Reformatų skveras
ФОТО: Saulius Žiūra

По инициативе Вильнюсского муниципалитета в столичном районе Жирмунай появится новый сквер между ул. С.Жукауско и Минтес. Сквер между домами и образовательными учреждениями будет приспособлен для рекреации, а в пределах участка инженерной гимназии им. Иоахима Лелевеля появятся спортивные площадки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Эта территория будет разделена на три зоны. На самой большой уже сейчас есть пешеходные тропы с естественным покрытием, вместо них сделают тропы с деревянным настилом, смотровой площадкой, зоной спокойного воздуха.

В средней зоне планируется зона для проведения мероприятий, детская площадка, поляна в виде амфитеатра, скамейки. Также оборудуют освещенные соединения между улицами С.Жукаускаса и Минтес, которые облегчат сообщение для пешеходов.

В общей зоне активного отдыха оборудуют спортивно-развлекательные площадки, которые дополнят инфраструктуру гимназии им. И.Лелевеля. Там же планируют волейбольные площадки, зона паркура, стенка и зона с тренажерами.

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