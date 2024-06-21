В районе Висоряй установлен пост контроля скорости, несмотря на допустимую скорость 20 км/ч

„Участок на ул. Б.Кривицко - это один из 60 участков, где время от времени будут устанавливать ПКС, измеряющие среднюю скорость“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
По его словам, на этой улице установлен знак „Жилая зона“. По этой причине максимальная скорость здесь 20 км/ч. Муниципалитет заметил, что не все водители соблюдают это требование, представляя опасность для жителей и других участников движения. По этой причине и было решено установить здесь ПКС.