В районе Висоряй установлен пост контроля скорости, несмотря на допустимую скорость 20 км/ч

В редакцию MadeinVilnius.lt обратился вильнюсец, который не понимает, почему в микрорайоне Висоряй, на ул. Б.Кривицко установлена система контроля средней скорости. Максимальная допустимая скорость на этой улице – 20 км/ч, после появления поста контроля скорости (ПКС) стали образовываться заторы. Выяснилось, что это один из 60 участков, на которых время от времени будут устанавливать ПКС средней скорости.