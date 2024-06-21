2024.06.21 12:36

В районе Висоряй установлен пост контроля скорости, несмотря на допустимую скорость 20 км/ч

 
ru.DELFI.lt
Greičio matuoklis
Greičio matuoklis
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

В редакцию MadeinVilnius.lt обратился вильнюсец, который не понимает, почему в микрорайоне Висоряй, на ул. Б.Кривицко установлена система контроля средней скорости. Максимальная допустимая скорость на этой улице – 20 км/ч, после появления поста контроля скорости (ПКС) стали образовываться заторы. Выяснилось, что это один из 60 участков, на которых время от времени будут устанавливать ПКС средней скорости.

„Участок на ул. Б.Кривицко - это один из 60 участков, где время от времени будут устанавливать ПКС, измеряющие среднюю скорость“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, на этой улице установлен знак „Жилая зона“. По этой причине максимальная скорость здесь 20 км/ч. Муниципалитет заметил, что не все водители соблюдают это требование, представляя опасность для жителей и других участников движения. По этой причине и было решено установить здесь ПКС.

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