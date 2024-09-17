2024.09.17 07:04

В районе Шнипишкес появилось новое граффити: "Benkunskas"

 
ru.DELFI.lt
Šnipiškių grafitis
Šnipiškių grafitis
ФОТО: madeinvilnius.lt

Многих жителей удивило новое граффити в районе Шнипишкес. На стене появилась надпись „Benkunskas“ (фамилия мэра Вильнюса), пишет портал madeinvilnius.lt.

„Что это значит?“ – спрашивают жители. Никто не может ответить на этот вопрос. Ясно одно - граффити оставил не мэр.

Вероятно, граффити появилось после заявлений властей о борьбе с вандалами, рисующими на стенах домов и зданий. В тэу на удаление граффити выделено 1,54 млн. евро, в этом и в следующем году планируется удалить 220 000 м2 граффити. Возможно, это акция протеста против таких решений власти.

Глава города Валдас Бенкунскас упоминал, что уберут в 6 раз больше граффити, чем смывали прежде (если представить себе 220 000 м2, то это получилась бы стена высотой два метра и длиной 110 км.

Граффити планируют убрать не только в центре города, но и в других районах.

Как и другие граффити, это в ближайшее время будет смыто.

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