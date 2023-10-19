В рамках "чекового" скандала под подозрением ССР бывший член горсовета столицы Дмитриев

ССР сообщает, что Дмитриева подозревают в злоупотреблении, мошенничестве, подделке документов и их использовании. Это первый политик, которому предъявлены обвинения в рамках "чекового" скандала.

По данным расследования, Дмитриев имел право на получение средств на оплату аренды офиса. В 2019–2023 гг. он заключил возможно фиктивный договор об аренде с частной компанией, принадлежащей его супруге и в корыстных целях ежемесячно с сентября 2019 по апрель 2023 г. предъявлял администрации, как предполагают, фиктивные финансовые документы. По данным правоохраны, таким образом член горсовета нанес муниципалитету большой моральный урон и обманным путем получил около 9000 евро.

ССР сообщает, что 17 октября в доме у Дмитриева был проведен обыск, Дмитриева и его супругу информировали о том, что они находятся под подозрением.