В рамках акции "Культуре Украины нечем защищаться" собрали около 10 000 евро на реставрационные материалы

Как сообщил один из организаторов акции поддержки Национальный музей Литвы, жители Литвы пожертвовали в общей сложности около 10 тыс. евро. На эти средства приобретено почти 200 единиц различных материалов и оборудования для реставрации.

"Большую часть посылки в Украину составляют различные химикаты и художественные инструменты, используемые в процессах консервации и реставрации: от специальных моющих и чистящих средств, фиксирующих и клеящих материалов до акварелей и темперы, используемых для реставрации и тонирования произведений искусства", - говорится в сообщении музея.

"А также защитные покрытия – воски, лаки, которыми покрывают экспонат после реставрации. Также приобретена специальная японская бумага различной толщины и оттенков, которая используется при реставрации бумажных экспонатов", - добавили в Национальном музее Литвы.

Эти инструменты будут доставлены в Национальный музей истории Украины, который передаст поддержку другим музеям страны.