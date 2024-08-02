2024.08.02 15:23

В пятницу в Вильнюсе открылось новое пространство для тренировок дронов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Naujos dronų treniruočių erdvės atidarymas
Naujos dronų treniruočių erdvės atidarymas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В пятницу в рамках реализации части Плана обороны Вильнюса открылась первое такого размера и функциональности тренировочное пространство для дронов, сообщает городской муниципалитет.


В сообщении муниципалитета указывается, что развитие экосистемы дронов также поощряется Министерством обороны, поскольку это является частью плана оборонной политики столицы, представленного в начале июля.

Этот план также предусматривает приобретение средств контрмобильности, прием немецкой бригады, обновленные планы эвакуации и установку укрытий.

Месяц назад, представляя План обороны Вильнюса, мэр города Валдас Бенкунскас заявил, что планируемая трасса для дронов будет иметь взлетно-посадочные полосы, сетки и препятствия, а в будущем будет рассмотрен вопрос о создании внутренней инфраструктуры для тренировок дронов.

До сих пор в столице не было места для тренировок дронов.

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