2024.08.30 09:38

В пятницу в Вильнюсе начинаются традиционные "Дни столицы"

 
ELTA
ru.DELFI.lt
В Вильнюсе начнутся традиционные "Дни столицы"
В Вильнюсе начнутся традиционные "Дни столицы"
ФОТО: Karolis Bingelis | Karolio Bingelio Fotografija

В пятницу в Вильнюсе начинаются традиционные „Дни столицы 2024“. Ожидается, что бесплатный фестиваль, который проводится с 1993 года, в этом году соберет сотни жителей Вильнюса и гостей города.

Сообщается, что в пятницу вечером на Кафедральной площади фестиваль концертом откроют британская группа Circa Waves и Видас Барейкис с группой, а в субботу выступят Daddy Was A Milkman и Моника Лю.

На протяжении всего уикэнда в отдельных пространствах на проспекте Гедиминаса соберутся энтузиасты музыки, искусства, моды и спорта, приглашая посетить выставки, принять участие в дискуссиях и познакомиться с новыми видами спорта.

Во время фестиваля – ограничения движения транспорта

В целях обеспечения безопасности гостей фестиваля в центральной части города будут введены ограничения движения транспорта. По данным Вильнюсского городского муниципалитета, изменятся и маршруты общественного транспорта, а ночные автобусы после поздних концертов будут ходить до 2 часов ночи.

Автобусы 101N, 102N, 103N, 104N и 105N будут ходить каждые 20-25 минут с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Муниципалитет информирует, что разрешения для жителей и компаний на парковку автомобилей в платных местах в синей и красной зонах во время фестивальных мероприятий будут действовать и в других зонах.

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