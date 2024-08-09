„В пятницу в Литву придет циклон Николь, холодный атмосферный фронт, ожидается гроза, но будет тепло. В выходные придут циклоны Оттилия I и II и накроют Балтию с новой силой, зацепят и Литву, будет больше осадков, особенно в субботу. Будет ветрено и прохладно. С понедельника усилится антициклон, будет суше и спокойнее. В понедельник погода будет переменчивой, со вторника ветер успокоится, по ночам станет ясно, но прохладно, днем будет теплее. Днем небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке. В четверг еще будет тепло, но после обеда возможны дожди с грозами. С пятницы похолодает, усилится ветер, будут идти дожди“, – писала Латвенайте.
В пятницу, 9 августа, днем будет 23-27°C градусов, прохладнее - у моря.
В субботу ночью дожди с грозами, обильные осадки на западе и на севере страны, днем время от времени будут идти дожди с грозами. Ночью будет 14-17°C, на косе около 20°C, днем 20-25°C градусов тепла.
В воскресенье время от времени будут идти дожди с грозами. Ночью будет 12-14°C, у моря 16-19°C, днем 19-23°C градусов.
В понедельник ночью время от времени будут идти дожди, днем возможны грозы. Ночью будет 9-14°C, у моря 16-18°C, днем 18-23°C.
Во вторник без особых осадков, ночью туман. Ночью будет 8-13°C, прохладнее будет на востоке, на Куршской косе 16-18°C, днем 22-25°C.
В среду без дождя, ночью туман. Ночью будет 11-15°C, на Куршской косе 18°C, днем 23-28°C.
В четверг ночью без дождя, днем небольшие дожди с грозами. Ночью 13-18°C, днем 23-28°C.
В пятницу ночью сильные дожди с грозами, днем небольшие дожди, также с грозами. Ночью 12-17°C, днем 19-24°C.