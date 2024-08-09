„В пятницу в Литву придет циклон Николь, холодный атмосферный фронт, ожидается гроза, но будет тепло. В выходные придут циклоны Оттилия I и II и накроют Балтию с новой силой, зацепят и Литву, будет больше осадков, особенно в субботу. Будет ветрено и прохладно. С понедельника усилится антициклон, будет суше и спокойнее. В понедельник погода будет переменчивой, со вторника ветер успокоится, по ночам станет ясно, но прохладно, днем будет теплее. Днем небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке. В четверг еще будет тепло, но после обеда возможны дожди с грозами. С пятницы похолодает, усилится ветер, будут идти дожди“, – писала Латвенайте.