В пятницу в Литве состоятся мероприятия Ночи культуры

В этом году на мероприятии ждут концерты, показы фильмов, мастер-классы, выставки, спектакли, музыкальные выступления и много другого.
Подробно с программой можно ознакомиться здесь.
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В пятницу, 7 июня, в Литве состоятся мероприятия Ночи культуры. Посетителей фестиваля ждет масса самых разных мероприятий и развлечений.
В этом году на мероприятии ждут концерты, показы фильмов, мастер-классы, выставки, спектакли, музыкальные выступления и много другого.
Подробно с программой можно ознакомиться здесь.