2024.10.09 07:34

В пятницу в Литве начинается осенняя акция "Продовольственного банка“

 
ru.DELFI.lt
Ar galiu užeiti? "Maisto bankas"
Ar galiu užeiti? "Maisto bankas"
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

11 и 12 октября в Литве пройдет 37-ая акция „Продовольственного банка“. Ее проведут в 70 городах и других населенных пунктах Литвы, в 405 магазинах. Во время акции „Продовольственный банк“ и 244 другие неправительственные организации будут собирать продукты для малоимущих. Планируется, что в акции примут участие больше 7000 волонтеров.

Согласно информации Государственного агентства данных, в прошлом году полноценно питаться не могли 11,1% жителей Литвы. Опрос, проведенный в этом году Национальной сетью снижения уровня нищеты, показал, что 14,3% жителей не хватает продуктов. „За год этот показатель резко увеличился, и это не только статистика, с такими людьми „Продовольственный банк“ ежедневно сталкивается в своих магазинах, в которых раздает продукты малоимущим. Сейчас мы помогаем более чем 230 000 человек, однако в Литве с риском нищеты сталкивается гораздо больше людей“, – сказал глава „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс.

„Продовольственный банк“ обращает внимание на два продукта, которых особенно не хватает малоимущим людям – это подсолнечное масло и мясные или рыбные консервы.

Акция „Продовольственного банка“ пройдет в магазинах сетей LIDL, IKI, Maxima, Rimi, Utenos prekyba, Vasaris, в некоторых магазинах Norfa, Aibė и Gulbelė. В пятницу акция пройдет с 15 до 20 ч., а в субботу с 10 до 19 ч. Если вы не можете прийти в магазин и пожертвовать продукты, можете пожертвовать деньги по коротким номерам 1343 (5 евро) и 1413 (10 евро).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии