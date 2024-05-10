В пятницу начинается продажа билетов на репетицию Праздника песни

"Репетиций других выступлений не будет", – сказал глава Праздника песни Саулюс Ляуса.

Продажа билетов начнется 10 мая в 10 ч. Репетиция состоится 2 июля в 22 ч. в Нагорном парке. Во время репетиции представят всю программу вечера концертов в костюмах и со сценографией. Однако на репетиции будут паузы, комментарии и повторы.

В программе выступят больше 4000 исполнителей, музыкантов и танцоров.

Напомним, что с 29 июня по 6 июля в этом году в Литве состоится юбилейный Праздник песни. Этому мероприятию исполняется 100 лет. Первое выступление состоится в Каунасе, в Долине песен Kaune, а заключительный концерт ждет в столичном парке Вингис.