В пятницу на взморье было зафиксировано необычное явление

Метеоролог Валайка в социальной сети рассказал, что это частое явление, правда, обычно его можно увидеть во второй половине лета:

„Такие водяные смерчи - обычное явление, tikтолько чаще всего их можно увидеть во второй половине лета, когда вода прогревается, а над ней устанавливается холодная масса воздуха“.

По его словам, увидеть такой смерть – удача, поскольку он длиться недолго: „Такие смерчи „живут“ всего несколько минут, многие из них никто не замечает. Или видят, но не фотографируют. На этот раз на фото запечатлен красивый, но очень „худой“ смерч“.