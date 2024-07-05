В пятницу на взморье было зафиксировано необычное явление

Метеоролог Валайка в социальной сети рассказал, что это частое явление, правда, обычно его можно увидеть во второй половине лета:
„Такие водяные смерчи - обычное явление, tikтолько чаще всего их можно увидеть во второй половине лета, когда вода прогревается, а над ней устанавливается холодная масса воздуха“.
По его словам, увидеть такой смерть – удача, поскольку он длиться недолго: „Такие смерчи „живут“ всего несколько минут, многие из них никто не замечает. Или видят, но не фотографируют. На этот раз на фото запечатлен красивый, но очень „худой“ смерч“.
Он сказал, что это неопасное явление.