В прошлом году жители Литвы вернули рекордное количество тары

 
это более 68 млн евро, которые жители получили за возвращенные упаковки
ELTA
ru.DELFI.lt
Užstato sistemos ženklas
Užstato sistemos ženklas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В прошлом году в Литве депозитная система собрала рекордное количество депозитной тары – почти 686 млн. единиц. Это более 68 млн. евро, которые жители получили за возвращенные упаковки.

По данным USAD (Администратора депозитной системы), в 2023 году люди вернули на 2 проц. больше депозитной тары, чем в 2022 году. Собранное количество в 685,79 млн упаковок является рекордным.

Более половины возвращенной тары составили пластиковые ПЭТ-бутылки, которых было собрано более 353 млн. единиц. Было возвращено почти 287 млн. ​​алюминиевых банок, 1,6 млн стальных банок, 44 млн стеклянных бутылок. В общей сложности общий вес возвращенной тары составил более 27,6 тыс. тонн.

Больше всего тары было возвращено в магазины, расположенные на территории Вильнюсского городского самоуправления – более 150 млн, в Каунасе – 86 млн, Клайпеде – 42 млн, Шяуляе – 26 млн, Паневежисе – 24 млн.

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