В прошлом году зафиксировано более 3 500 информационных инцидентов, направленных против Литвы

Аналитик Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Доминика Дашкявичюте, которая следит за российским общественным пространством, отмечает, что в прошлом году в Литве на протяжении всего года фиксировался средний или высокий уровень дезинформации. По ее словам, самые популярные нарративы, транслируемые Кремлем в прошлом году, были посвящены Литовской армии и ее приобретениям.

"Мы отмечаем, что Кремль особенно беспокоят происходящие в Литве учения НАТО, различные мероприятия, связанные с безопасностью, а также прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе , который привлек большое внимание. В ходе него ощущалось большое информационное давление", - сообщил журналистам в среду Г. Валинтелис.

Как отмечает директор Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Гедрюс Валинтелис, большая часть пропаганды распространялась о НАТО, предполагаемой потенциальной войне между Западом и Россией, войне России в Украине, а также об отношениях Литвы и России, Литвы и Беларуси.

"Основные нарративы заключаются в том, что Литва купит, как она будет модернизировать свою инфраструктуру, чего ей будет не хватать, а также то, что в случае войны Литовская армия не сможет защитить Литву, а НАТО Литве не поможет", - сказала журналистам Д. Дашкявичюте.

"Другие нарративы были направлены на наших партнеров здесь, в Литве – на прибывающую в этом году немецкую бригаду. Одна из самых популярных версий заключается в том, что эта бригада в Литве будет представлять угрозу для России. Также есть нарратив, что Литву оккупируют немецкие солдаты", - сказала аналитик.

Она подчеркнула, что в целом дезинформация, связанная с Литвой, в российском публичном пространстве носит трехмерный характер – направлена ​​как на внутреннюю, литовскую, так и на западную аудиторию.