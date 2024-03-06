В прошлом году зафиксировано более 3 500 информационных инцидентов, направленных против Литвы

Как отмечает директор Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Гедрюс Валинтелис, большая часть пропаганды распространялась о НАТО, предполагаемой потенциальной войне между Западом и Россией, войне России в Украине, а также об отношениях Литвы и России, Литвы и Беларуси.
"Мы отмечаем, что Кремль особенно беспокоят происходящие в Литве учения НАТО, различные мероприятия, связанные с безопасностью, а также прошлогодний саммит НАТО в Вильнюсе, который привлек большое внимание. В ходе него ощущалось большое информационное давление", - сообщил журналистам в среду Г. Валинтелис.
Аналитик Департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Доминика Дашкявичюте, которая следит за российским общественным пространством, отмечает, что в прошлом году в Литве на протяжении всего года фиксировался средний или высокий уровень дезинформации. По ее словам, самые популярные нарративы, транслируемые Кремлем в прошлом году, были посвящены Литовской армии и ее приобретениям.
"Основные нарративы заключаются в том, что Литва купит, как она будет модернизировать свою инфраструктуру, чего ей будет не хватать, а также то, что в случае войны Литовская армия не сможет защитить Литву, а НАТО Литве не поможет", - сказала журналистам Д. Дашкявичюте.
"Другие нарративы были направлены на наших партнеров здесь, в Литве – на прибывающую в этом году немецкую бригаду. Одна из самых популярных версий заключается в том, что эта бригада в Литве будет представлять угрозу для России. Также есть нарратив, что Литву оккупируют немецкие солдаты", - сказала аналитик.
Она подчеркнула, что в целом дезинформация, связанная с Литвой, в российском публичном пространстве носит трехмерный характер – направлена как на внутреннюю, литовскую, так и на западную аудиторию.
"Мы называем российскую коммуникацию трехмерной – это коммуникация со своей внутренней аудиторией, с литовской аудиторией и далее на Запад. Россия стремится донести до Запада, что Литву не стоит защищать, что Литва не входит в число западных стран с демократическими ценностями. (…) Они пытаются донести до своей аудитории, что Литва и ее политика враждебны России, что Литовская армия недостаточно хороша или что там действуют реваншистские настроения. А литовской аудитории Россия пытается внушить, что Литву не стоит защищать, что общество не будет защищаться, прямая цель – повлиять на волю наших граждан защищаться", - сказала Д. Дашкявичюте.
Указывается, что и Россия, и Беларусь для распространения пропагандистских сообщений в основном используют телевидение, новостные порталы и самый читаемый канал в российском информационном пространстве Telegram, а некоторая дезинформация доходит до Литвы путем ретрансляции выступлений глав враждебных государств в общественном пространстве страны.
В этом году, прогнозирует Д. Дашкявичюте, выборы, которые пройдут в Литве, несомненно, привлекут внимание враждебных государств.
"То, что выборы привлекут внимание, – это факт. Мы уже видим сообщения об этом. Мы также видим сообщения о том, что Литву обвиняют в саботаже выборов в России и что Россия может оказать зеркальный эффект, потому что мы якобы вмешиваемся в их выборы. Год выборов в любом случае будет больше посвящен сообщениям о кандидатах, выгодных Кремлю или тех, которые больше высказывают их нарративы, и поиску более компрометирующей информации о кандидатах, невыгодных режиму", - отмечает аналитик.