В прошлом году в Литву иммигрировали 50 000 иностранцев

"В прошлом году в Литву вернулись 17 тыс. граждан страны. Они составляли четверть всех иммигрантов. Вернувшихся граждан оказалось на 4 тыс. меньше, чем в позапрошлом году. Из Литвы эмигрировали 10 тыс. граждан, что почти на 3 тыс. меньше, чем в позапрошлом году", - во вторник на конференции "Основные экономические и социальные показатели 2023 года" сказала Ю. Петраускене.
"В Литву вернулось больше граждан, чем уехало", - подчеркнула она.
При этом, по ее словам, хотя в 2023 году масштабы иммиграции в Литву сократились, а эмиграция постоянных жителей страны увеличилась, в страну приехало на 48 тыс. человек больше, чем покинуло ее. Она отметила, что около 5 тыс. человек, иммигрировавших в Литву в прошлом году, являются жителями Украины.
"В прошлом году из Литвы эмигрировали почти 22 тыс. постоянных жителей страны, что на 44 проц. больше, чем годом ранее. В прошлом году иммигрировало 70 тыс. человек, что на 20 тыс. или 23 проц. меньше, чем в 2022 году", - пояснила она.
"В прошлом году в Литву иммигрировали 50 тыс. иностранцев. Каждый десятый иммигрант был гражданином Украины", - отметила она.
Н. Мачюлис: иммиграция в Литву не является устойчивой
Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что иммиграция в Литву не является устойчивой, поскольку в страну приезжают только жители соседних стран или Средней Азии, но определенные изменения могут существенно сократить эти потоки. Также, по его словам, в будущем могут возникнуть проблемы с интеграцией таких лиц.
"Учитывая, что чистая иммиграция в Литву за последние 2 года составляет 3 проц., необходимо более активно обсуждать иммиграционную политику, видя, что по сути жители Средней Азии и соседних стран заинтересованы жить в Литве. Это не разнообразная иммиграция и она не очень устойчивая. Эти потоки могут сильно изменить, и могут возникнуть проблемы с их интеграцией и обучением. Я думаю, что эта проблема будет более актуальной в будущем Литвы", - пояснил Н. Мачюлис.
Экономист отметил, что, хотя иммиграция важна для поддержания рабочей силы, нет необходимости драматизировать старение населения, поскольку оно не создает той напряженности, которая ожидалась ранее. По его словам, выбор пятой части людей пенсионного возраста продолжать работу определяет тот факт, что в Литве сейчас высокий уровень занятости и количество трудящихся.
"Несмотря на то, что жители в возрасте 65 лет и старше составляют более 20 проц. населения, их активность растет. Если в начале прошлого десятилетия на рынке труда был активен менее 1 из 10, то нынешняя пропорция составляет 1 из 5. И это один из важнейших факторов, из-за которого мы наблюдаем практически самую высокую занятость, во что, казалось бы, трудно поверить", - сказал экономист.
"Пожилые люди живут дольше, ведут более здоровый образ жизни и хотят оставаться активными на рынке труда", - добавил он.
Ученый Центра социальных наук: причины старения населения меняются
Ученый Литовского центра социальных наук Даумантас Стумбрис отмечает, что "характер" старения населения страны меняется. По его словам, в прошлом сокращение трудоспособного населения в большей степени определялось эмиграцией, но в ближайшем будущем мы столкнемся с проблемой того, что самое большое поколение жителей Литвы достигнет пенсионного возраста.
"Прогнозы на ближайшие годы показывают, что общество действительно быстро стареет. И если несколько десятилетий назад основной причиной этого была эмиграция, потому что уезжало население трудоспособного возраста, то если мы посмотрим в будущее, то увидим, что те крупные поколения вступают в пенсионный возраст. И с этими демографическими процессами общество столкнется в ближайшем будущем", - пояснил ученый.
Однако он подчеркивает, что за счет иммиграции в 2023 году население Литвы увеличилось примерно на 29 тыс. человек.
Ученый также отмечает, что хотя количество иммигрировавших и эмигрировавших литовцев может показаться небольшим, они важны из-за чрезвычайно низкого уровня рождаемости в Литве. Он отмечает, что численность новорожденных в Литве на протяжении нескольких лет составляла около 20 тыс., что он считает крайне низким показателем.
"Хотя цифры небольшие, составляют всего нескольких тысяч, возвращается больше людей, чем уезжает. И хотя число эмигрантов достигает 10 тыс. человек, учитывая, что в год рождается около 20 тыс. человек, это сравнительно высокая цифра", - сказал Д. Стумбрис.