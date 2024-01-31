В прошлом году в Литву иммигрировали 50 000 иностранцев

"В прошлом году в Литву вернулись 17 тыс. граждан страны. Они составляли четверть всех иммигрантов. Вернувшихся граждан оказалось на 4 тыс. меньше, чем в позапрошлом году. Из Литвы эмигрировали 10 тыс. граждан, что почти на 3 тыс. меньше, чем в позапрошлом году", - во вторник на конференции "Основные экономические и социальные показатели 2023 года" сказала Ю. Петраускене.

"В Литву вернулось больше граждан, чем уехало", - подчеркнула она.

При этом, по ее словам, хотя в 2023 году масштабы иммиграции в Литву сократились, а эмиграция постоянных жителей страны увеличилась, в страну приехало на 48 тыс. человек больше, чем покинуло ее. Она отметила, что около 5 тыс. человек, иммигрировавших в Литву в прошлом году, являются жителями Украины.

"В прошлом году из Литвы эмигрировали почти 22 тыс. постоянных жителей страны, что на 44 проц. больше, чем годом ранее. В прошлом году иммигрировало 70 тыс. человек, что на 20 тыс. или 23 проц. меньше, чем в 2022 году", - пояснила она.