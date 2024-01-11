В прошлом году в Литве зафиксировано в 4,5 раза больше случаев скарлатины чем в 2022 году

По данным НЦОЗ, в 2023 году в Литве зарегистрировано 3 108 случаев скарлатины, в 2022 году – 679 случаев заболевания.

По данным центра, большую часть заболевших составляют дети в возрасте до 10 лет, поэтому вспышки скарлатины обычно выявляются в начальных школах, детских садах или других учреждениях, посещаемых детьми.

Специалисты НЦОЗ подчеркивают, что вакцины против этого заболевания нет, но предотвратить его может помочь тщательная личная гигиена и гигиена помещений.

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, при тесном контакте с больным человеком или носителем – при вдыхании капель, выделяемых инфицированным человеком при кашле или чихании, а также при контакте со слюной или носовыми выделениями больного человека.

Скарлатина, как указывает НЦОЗ, обычно не является тяжелым заболеванием, но в некоторых случаях могут развиваться осложнения – воспаление лимфатических узлов, острый синусит, средний отит, пневмония, менингит.