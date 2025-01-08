В прошлом году в Литве зафиксировали 2 катастрофических, 18 метеорологических и 12 гидрологических стихийных явлений

Немногим ранее Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что 2024 год был самым теплым годом за всю почти 250-летнюю историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура в прошлом году поднялась на 9,5°C и больше чем на 2°C превысила многолетний показатель. Министерство отмечает, что все месяцы прошлого года, за исключением января, были теплее обычного, а разные стихийные явления повторялись чаще.
„Жара, засуха, бури, вихри, наводнения нанесли большой ущерб имуществу людей, здоровью и инфраструктуре. Например, в конце июня в Друскининкай была зафиксирована рекордная температура 34°C, а в июле в Кельмеском и Шяуляйском районе фиксировали вихри, во время которых скорость ветра достигала 60-70 м/с. 2024 год был годом сильных ветров, которые нанесли немалый ущерб жителям, электросетям и инфраструктуре“, – сказано в пресс-релизе.
Отмечается, что за последние десятилетия в три раза выросло число дней, когда фиксировалась температура выше 30°C, а число холодных дней, когда температура была ниже -20°C, стало меньше почти в два раза. Кроме того, прогнозируют, что в конце этого столетия в Литве увеличится число дней с обильными осадками с 14-16 до 18-20 в год. Это означает большее число наводнений и половодий.