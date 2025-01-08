В прошлом году в Литве зафиксировали 2 катастрофических, 18 метеорологических и 12 гидрологических стихийных явлений

Отмечается, что за последние десятилетия в три раза выросло число дней, когда фиксировалась температура выше 30°C, а число холодных дней, когда температура была ниже -20°C, стало меньше почти в два раза. Кроме того, прогнозируют, что в конце этого столетия в Литве увеличится число дней с обильными осадками с 14-16 до 18-20 в год. Это означает большее число наводнений и половодий.